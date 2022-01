Luis García no ha dudado a la hora de calificar el duelo ante el Levante como el peor tropiezo del curso (2-0). "Es la derrota más dolorosa de la temporada. Nos duele sobre todo por cómo se ha producido", ha señalado visiblemente contrariado. "El partido lo podría haber ganado cualquiera de los dos, estamos en esa dinámica de que sin hacer los mejores partidos podríamos haber sacado algo más", ha reflexionado.

El técnico del Mallorca tiene clara la receta para salir de una dinámica tan mala. "Tenemos que hacer autocrítica, elevar rendimientos de jugadores y recuperar jugadores, es que estamos en cuadro. Ese es el primer paso para intentar mejorar y después subir el rendimiento de jugadores y del entrenador. No hay otra historia", ha dicho. "Si vamos a Eibar y tiramos la Copa nos dais por todos lados y, si la competimos, tenemos lesionados. Es que es así. Nos han metido tres partidos en seis días. No tenemos efectivos. Mejorarán simplemente cuando puedan entrenar", ha argumentado convencido.

Preguntado sobre la entrada de Abdón cuando quedaba menos de un minuto para el final, el preparador ha sido claro. "Intento encontrar un delantero que marque goles. Abdón ha jugado dieciocho veces y lleva uno y Fer Niño lleva dos. Ninguno de los puntas está rindiendo como queremos y lo único que podemos hacer es darles confianza y que sigan. Por eso hemos probado a uno que no estaba como Hoppe, que ya habéis visto para los minutos que estaba. No es un tema de nombres", ha comentado.

García Plaza ha explicado la apuesta por la titularidad de los dos jugadores del filial en el Ciutat de València. "Javi Llabrés me gustó en Eibar, y hoy también me ha gustado, pero tampoco teníamos más. Y en el tema de la portería he creído que tenía que meter a Leo Román porque Reina no ha estado del todo correcto en los últimos partidos, pero no le matamos. Leo es un chaval de futuro, ha estado bien y sereno. Es una alternativa que tenemos, Greif está lesionado. Eso sí, Manolo es nuestro capitán y en cualquier momento volverá a jugar", ha advertido. Por último, el bermellón ha confesado que saldrá un jugador más tras la marcha de Lago y Febas y que llegarán otros: "Hay que completar todas las fichas"