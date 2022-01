Javi Llabrés está golpeando con mucha fuerza la puerta del primer equipo. El canterano, de solo 19 años, tuvo un papel fundamental en la remontada del Mallorca en Eibar, mostrando su talento y descaro. Solo cuatro días después de haber debutado en Primera, y en su cuarto encuentro con los mayores, el de Binissalem le dio la razón a Luis García Plaza, que le felicitó tras el partido. «El día que debutó en Segovia no me gustó, estuvo muy desafortunado. El otro día contra el Barça también, muy nervioso. Le he dicho que jugara como él sabe. En Eibar se ha soltado y ha sacado lo que tiene dentro. Este es el Javi que podemos ver. Tengo mucha confianza en él», explicó. El atacante sirvió un gran pase a Ángel en el tanto decisivo y, antes, ya intervino en el de Gayà, otro hijo de Son Bibiloni que apunta alto.

Llabrés está aprovechando las bajas de los mayores, ya sea por coronavirus o lesiones, más la salida de jugadores que están en su misma posición como Lago Junior, para demostrar que quiere hacerse un hueco en el club de su vida. Su talento está fuera de toda duda, pero el técnico madrileño le reclama que lo demuestre con descaro y personalidad, detalles que sí se vieron sobre el césped de Ipurua. Es más, el de es Raiguer aportó mucho más que Mboula, un extremo que está muy lejos de rendir al nivel que se espera. Por eso ya son muchas las voces que reclaman que Llabrés siga teniendo oportunidades para que siga progresando al más alto nivel. Está claro que en la Copa del Rey lo está haciendo. Ante el Llanera en la anterior ronda ya marcó (0-6), pero frente a los armeros dejó claro que quiere más.