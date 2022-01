El Mallorca busca oxígeno en la Copa del Rey

El Mallorca buscará hoy el pase a los octavos de final de la Copa de Rey ante todo un hueso. Es cierto que el Eibar milita en Segunda División, pero ocupa plaza de ascenso directo a Primera y está en una racha de juego y resultados muy buena. Justo lo contrario que los bermellones, que siguen sin ser el equipo fiable de la primera parte de la temporada y que llega a este encuentro con el ambiente enrarecido tras la dolorosa derrota ante el Barcelona (0-1).

El técnico Luis García Plaza ya deslizó que apostará por los menos habituales a pesar de la importancia de una competición que califica de «bonita». Kang In Lee y Take Kubo, además de Greif, son baja, más allá de las habituales de Raíllo y Hoppe. Eso sí, el preparador recupera a Amath, que estaba de baja por una infección en un dedo del pie, y se lleva a tierras vascas a los canteranos Gayà, Llabrés, Giaquinto, Ferran Quetglas y Leo Román. Todo apunta a que el portero ibicenco, el central y el extremo, que ya actuaron con éxito en la anterior eliminatoria ante el Llanera, serán titulares. Por su parte, el Eibar acumula tres triunfos consecutivos, dos en Liga y una en Copa, lo que da fe del buen momento de forma del conjunto de Gaizka Garitano, que unido al factor campo le puede valer para derrotar a todo un Primera.

Garitano también tendrá que introducir a jugadores no habituales, dado que hay seis miembros de la plantilla convalecientes de covid-19 y otros dos positivos dados a conocer este mismo martes. Por ejemplo Cantero, Aketxe, Corpas y Sergio Álvarez no estuvieron convocados el pasado viernes en el partido liguero contra la Real Sociedad B. A ello se suman otros como Franchu, Venancio, o Sielva, que tienen lesiones de larga duración. No es de extrañar por lo tanto que Garitano vuelva a dar cabida mañana a jugadores del filial, el CD Vitoria para completar la convocatoria.

Gaizka Garitano: «Entre todos podemos sacar el partido en Ipurua»

El entrenador del Eibar, Gaizka Garitano, dijo ayer que «a un partido» y en Ipurua el club armero tiene sus «posibilidades» de pasar de ronda en la Copa del Rey contra el Mallorca. «Aun sabiendo que ellos son mejores y que son un equipo de Primera División, yo creo que entre todos podemos sacar el partido, ¿por qué no?», manifestó. El técnico vizcaíno espera un duelo «superbonito». Del conjunto balear dijo que no es el «típico» equipo de Primera que por jugar en Copa puede «bajar el pistón» o al que le puedes coger un «poco despistado». «No es un equipo de ese perfil el Mallorca, ya que también viene de Segunda y sabe jugar a nivel competitivo muy muy bien. En pretemporada nos pasaron por encima», analizó.