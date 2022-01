Real Mallorca-Barcelona: La cara y la cruz

La cara: Jaume Costa

Tuvo el empate, pero se encontró con Ter Stegen

No hay ningún jugador que se salve de la quema ayer en el Visit Mallorca Estadi. La primera parte fue un horror, la segunda ni fu ni fa. De entre todos, solo hubo uno que a punto estuvo de girar el curso del encuentro y que obligó a Ter Stegen a tener que intervenir. Jaume Costa tuvo el empate en el minuto 92. Galarreta, muy solo en banda derecha, puso un gran centro al segundo palo. El lateral valenciano, uno de los más activos en la segunda mitad, llegó con todo y remató a escasos metros de la portería, pero se encontró con el brazo de Ter Stegen, que emulando a un guardameta de balonmano, se quedó quieto y repelió el disparo.

Y la cruz: Manolo Reina

Nuevo error de bulto y otra derrota más

Le ha cogido el gusto Manolo Reina a reabrir el debate de una portería que no consigue cerrarse ni con murallas unas detrás de otras. El Barcelona se podría haber adelantado antes, pero valga el tópico, el portero malagueño tenía un regalo navideño para el equipo blaugrana. Centro de Mingueza, ante la atenta mirada de Antonio Sánchez a cinco metros de distancia, que se dirige al segundo palo. Allí, espera Maffeo con Luuk de Jong y Araujo (Kang In decidió que era mejor no ayudar en defensa) y Reina, incomprensiblemente, se cae al suelo antes incluso de que le holandés rematara. Un gol de ciencia ficción antes de ir al descanso y nueva derrota. Otra vez más.