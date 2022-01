El ‘Nou Son Moix’, ¿utopía o realidad?

Disculpen mi escepticismo de primeros de año, pero hasta que no vea entrar una excavadora derruyendo la estatua del centenario y comenzando a levantar las dichosas pistas de atletismo, me va a costar creer y mucho aquello de lo del ‘Nou Son Moix’ -como pueden ver ya me he permitido el lujo de bautizar el nuevo estadio-. El Mallorca ha sorprendido con un proyecto, no ambicioso, pero sí interesante. Por fin el club contará con un feudo de Primera que acercará a la afición a su equipo y con el que, por lo menos por infraestructuras, el mallorquinismo volverá a disfrutar del fútbol. Se espera una inversión de cerca de 20 millones de euros, dinero que en casi su totalidad el club extraerá del presupuesto del CVC. Así pues, la inversión de la propiedad americana en ese sentido será mínima, algo que se agradece al menos hasta que se esclarezca el caso Sarver por Estados Unidos, porque al fin y al cabo estaría feo contar con un feudo construido con el dinero de un acosador, misógino, racista.

Adiós a Lago Junior: Ortells ha hecho un hueco en el vestuario, pero todavía no lo ha rellenado El mercado invernal se ha abierto sin sorpresas, por el momento, en el capítulo de llegadas, aunque quiero pensar que Pablo Ortells tiene algo ya medio atado. Por ahora los deberes, y pocos, se han hecho en la vertiente de salidas, donde Lago Junior ha abandonado el barco para dejar hueco a un extremo que pueda aportar mejores prestaciones. Se marcha cedido el costamarfileño al Huesca en busca de los minutos que Luis García no supo darle durante las dos últimas temporadas. Quizás demasiado castigo para un futbolista que ha demostrado siempre su entrega sobre el verde y su cariño a estos colores, pero que nunca se ganó el beneplácito del técnico madrileño. Pese a quedarle un año más de contrato, difícilmente se volverá a ver a Lago vestido de rojillo, una auténtica pena que el mallorquinismo no se haya podido despedir de él en condiciones y con el respeto que creo se merecía. El año de Movistar: Los doce misóginos y machistas momentos del deporte mundial Uno de los canales de televisión que más horas dedica al deporte, Movistar, decidió brindar por el nuevo año con 12 campanadas. En un vídeo de minuto y medio el canal recogió la docena de momentos deportivos más importantes del año. Inauguró la reproducción con la salida de Messi del Barcelona, para continuar con la Liga del Atlético, el triunfo de Jon Rahm en el US Open, el anillo de los Bucks, la Liga del Barça en la ACB, la Champions del Chelsea, la Europa League del Villarreal, ¿la despedida de Sergio Ramos?, el adiós del Kun Agüero, el triunfal año de Djokovic, el Mundial de Verstappen y unas cuantas imágenes de Nadal, porque siempre está bien completar el cupo. En estos doce momentos, al menos, me complace observar que deportes como el golf o el baloncesto han encontrado su sitio, pero no así las mujeres. Les echo una mano a los amigos de Movistar desde estas líneas: podían haber hablado, por ejemplo, que por primera vez una española, Alexia Putellas, ha levantado un Balón de Oro. Podían haber seguido con el histórico triplete del Barça femenino. Poner en alza la Copa de Maestras conquistada por Muguruza o el esfuerzo de Simone Biles por participar en los Juegos pese a sus problemas de salud mental. El machismo y la misoginia han seguido presenten en 2021. Esperemos que 2022 les haga cambiar de pensamiento.