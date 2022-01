El Mallorca se postra ante el Barça C

Este partido no debería haberse celebrado, el Mallorca-Barça es la enésima prueba de que hemos aceptado la infección universal del coronavirus por las bravas, y a ver qué pasa. El problema de perder un encuentro covid con los azulgrana es que el gol te lo marca De Jong el Malo, cabeceando por alto mientras Reina busca la lentilla o setas por el césped. Era la viva estampa de la postración mallorquinista ante el Barcelona C, de la Covid.

Podría haber sido la primera ocasión histórica en que una alineación mallorquinista ofreciera más figuras que otra barcelonista, pero con ocho habituales azulgrana en plantilla cuesta imaginar de qué se queja el entrenador llorón, que mantenía una ventaja apreciable en el choque. Sobre todo cuando el Mallorca pretendía ganar sin balón y sin acarreador. Verbigracia, el disparo inaugural a puerta fue anodino y se dejó esperar 33 minutos, una mansa entrega de Baba a Ter Stegen, prodigioso ante Costa en el descuento.

El Barça se sobrepuso en son Moix al hándicap de sus ausencias y a los lloriqueos de Xavi, esta segunda hazaña redobla el mérito. Del rival no se tienen demasiadas noticias anoche, el Mallorca tocaba madera en dos remates de De Jong el Malo en menos de un minuto. A un equipo que ha derrotado al vigente campeón en Madrid, cabría imaginarle la musculatura mínima para afrontar al depauperado Barcelona en Son Moix.

En realidad no había un efecto covid, y la alineación azulgrana de anoche en Son Moix se parecía mucho a la última orquesta dirigida por Guardiola en idéntico escenario. El precursor del llorón despejó a Messi de la ecuación, por citar la única ausencia azulgrana que no le provocó un vahído al mejor técnico de Catar. La covid se ha familiarizado con el Barça hasta el extremo de que se ha contagiado el astro argentino, el síntoma irrebatible de que Messi continúa respirando en azulgrana.

El Mallorca se queda clasificado como el líder de los peores equipos de LaLiga

Las lágrimas de Xavi serían más soportables si sus estrellas no hubieran caído por seis a cero en doble trámite ante el Bayern. La pataleta barcelonista era impropia de un club de postín que no solo visita a un recién ascendido, sino a un club que ha descendido en sus dos últimas temporadas en Primera, y que no gana en Son Moix desde la anterior oleada de la covid.

Al abrazarse a Etoo en los prolegómenos, Xavi pareció implorarle que se vistiera de corto y saltara al campo con los azulgrana. El homenaje al camerunés evoca las temporadas en que el Mallorca contaba con el mejor delantero centro del mundo. Se cargaba el equipo a la espalda a partir de enero, y escalaba hasta donde el calendario lo permitía. O goleaba al Madrid en el Bernabéu.

El mayor error de Luis García esta temporada no proviene de sus alineaciones sino de su filosofía. La división artificial de la competición en la Liga del Mallorca y la buena, está siendo fatídica. Si el club hubiera aceptado desde el principio que se enfrentaba a los otros 19 y no a media docena, ocuparía una posición más noble.

El Mallorca se queda clasificado como el líder de los peores equipos de LaLiga. Con su preocupante conformismo, corre el peligro de darse por satisfecho con esta derrota por la mínima, cuando disfruta de una posición más delicada de lo deseable. El problema de los agoreros es que a veces aciertan. Dos veces de dos, en referencia a los últimos descensos mallorquinistas.