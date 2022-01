El Mallorca echa esta noche el cierre a la primera vuelta de Liga. Un final del primer capítulo del campeonato extraño, removido y condicionado por la ola de contagios de coronavirus que azota el mundo del fútbol y que sirve también para dar la bienvenida al año 2022. El escenario será Son Moix y el invitado el Barcelona de Xavi Hernández (21 horas/Movistar). Las bajas en ambos equipos por covid (cuatro en los bermellones y diez en los blaugrana) marcan el guion de un encuentro en el que los de Luis García Plaza quieren corregir el rumbo tras la goleada encajada en Granada (4-1).

Y es que en una semana en que lo deportivo ha pasado a un segundo plano, la realidad es que LaLiga sigue navegando de manera fija y no espera a nadie. El Mallorca, que perdió una gran oportunidad de comerse los turrones a ocho puntos del descenso, marca con veinte y a cinco del antepenúltimo clasificado (Alavés), la última zona segura de la tabla.

Una victoria le dejaría con 23 puntos tras 19 jornadas, con lo que supuestamente le faltarían diecisiete para lograr la permanencia. Una derrota, pese a que no tendría consecuencias en la clasificación, le acercaría aún más al vagón de cola.

Tras comerse las uvas, Luis García Plaza habrá deseado que los insípidos empates en Son Moix se conviertan en triunfos y que los descuentos infernales sean cosa del 2021. «Tenemos que ser más autocríticos», reflexionó en la rueda de prensa celebrada el viernes. Para lo primero, tiene su ocasión esta noche y ya toca darle una alegría a su afición. Hoy se cumplen tres meses de la última victoria como local del Mallorca -en la jornada 8 frente al Levante- y la segunda vuelta no puede continuar por los mismos derroteros.

Para este encuentro, ante la incógnita de los jugadores que deberán seguir el partido desde sus casas, el once del Mallorca sufrirá cambios. Luis García, silenciado desde hace dos semanas como portavoz del club, afirmó que Russo puede jugar. Junto a él, otros como Reina, Valjent, Dani Rodríguez o Kang In Lee parecen tener su sitio asegurado en el once.

En el bando contrario, la alineación está más clara porque Xavi Hernández solo cuenta con once jugadores del primer equipo. El técnico blaugrana alineará a Ter Stegen, Piqué, Eric García, Mingueza, Araujo, Frenkie de Jong, Nico, Riqui Puig, Jutglà, Ilias y Luuk de Jong.

Serán poco más de 15.000 mallorquinistas los que se podrán dar cita en el Visit Mallorca Estadi. La limitación de aforo impuesta por Sanidad, con un máximo de un 75%, restará color a a unas gradas que habrían presentado un lleno para el choque en el que el Mallorca quiere saludar al nuevo año de la mejor manera posible, celebrando un triunfo ante su afición y armándose de confianza en un mes de enero clave en la Liga.

El precedente: dos victorias para el Barça comenzando el año

Dos veces en su historia se han enfrentado Mallorca y Barcelona en la isla en el primer encuentro del año. Y los precedentes no son favorables para los bermellones, que han perdido en ambas ocasiones. En la temporada 1966, los blaugrana se impusieron por 1-2, idéntico resultado en el encuentro que abrió el año en 1992. En 2009, el partido se celebró en el Camp Nou con victoria para los locales (3-1).