Luis García Plaza ha sido muy claro sobre el partido entre el Mallorca y el Barcelona y las bajas que arrastra uno y otro equipo. "Quizá para nosotros, a nivel de bajas, somos el equipo que menos nos afecta porque siempre hemos tenido muchas cada partido. Estoy flipando con la que se está montando con las del Barça por las que tiene por lesión, no por los de covid. Me ha sorprendido mucho. No hablo de las que son por salud, sino de la importancia que se le está dando a las bajas. Somos el equipo con más bajas todo el año y aquí no nos hemos quejado. A jugar el partido y a pelear, porque son las normas. Parece que como es un equipo grande no se puede", ha explicado el entrenador del Mallorca.

"Se ha estado hablando solo de las bajas (los lesionados) del Barcelona. Parece que solo ellos han tenido problemas. No entendería que nadie pusiese excusas porque nosotros no las hemos puesto", ha insistido.

El preparador bermellón ha reconocido que la situación actual es complicada para todos, no solo para el mundo del fútbol. "Es estresante para todos. Es una situación que parece que no acaba nunca. Pasamos todos los días los test y siempre con miedo a que caiga alguien y tener que hacer cambios. Aunque tomemos precauciones se está viendo que cae la gente. Tenemos afectados, pero están todos bien", ha informado.

Luis García ha destacado que no ha tenido noticia alguna de que el partido se pudiera aplazar. "No me competen a mi las decisiones. Si nos mandan jugar, jugaremos. Con lo que nos vayan diciendo tenemos que aceptarlo y tirar hacia adelante. No es tan fácil suspender partidos porque el calendario está muy comprimido", ha reconocido.

"Si no hubiera entrado el covid hubiera sido el primer partido con un número de bajas normales. Gane el que gane no será por las bajas de uno y de otro. Pase lo que pase no voy a permitir que se desprestigie lo que ocurra en el partido. No he visto a nadie que cuando hemos perdido en Vallecas o Granada haya hablado de nuestras bajas", ha añadido.

El técnico espera a un "gran equipo" que ha podido tirar de la cantera: "Ojalá cerrar la primera vuelta con 23 puntos, serían unos registros muy buenos. Es un gran equipo con grandes jugadores. Son futbolistas muy buenos. Tienen una ventaja, cuando tienen un problema tira del filial y se saca una camada que son buenísimos. Van a marcar el futuro del club y de la selección. En otros equipos no tenemos ese potencial".

Sobre el encuentro, espera a un Barça dominador del juego y que ha mejorado conceptos tácticos desde la llegada de Xavi Hernández al banquillo. "Espero un partido igual que si no tuviéramos bajas. El estilo del Barça con Xavi ha mejorado en dos o tres conceptos muy claros. En presión tras pérdida vuelve a ser un equipo muy agresivo. Es verdad que si les pasas la primera línea de presión dejan espacio. Tenemos que estar muy lúcidos cuando recuperemos pelota. Los estilos de los dos equipos están muy definidos. El Barça intentará llevar el peso del partido y meterse en nuestro campo. Son mejores que nosotros en la posesión", ha definido.

"El Barça siempre es el Barça. Hay que tener un respeto máximo al club. Juegue el que juegue va a ser muy difícil de ganar. Tenemos que escoger muy bien donde apretar y después el balón nos tiene que durar. El acierto en las áreas es fundamental. El partido en Granada es igualado, pero con una diferencia brutal en las dos áreas", ha analizado.

El técnico bermellón también ha valorado la marcha de Lago Junior al Huesca, reconociendo que el jugador pidió salir "para disfrutar de más minutos". "Es un chaval que le deseo lo mejor de corazón. Es un profesional idílico, buen compañero y trabajador al máximo. Lago iba a hacer lo que él quisiera. No es un jugador que no jugase, que entraba en algunos partidos. Él buscaba tener más minutos y es respetable y aceptable por la historia que es. A lo mejor en otro caso no le hubiera dejado salir. Creo que es un jugador que siempre nos aporta algo. Se merece tener esa posibilidad por todo lo que ha dado al club", ha explicado.

Por último, ha dejado claro que, ahora que tiene un hueco libre en l primer equipo, espera un refuerzo. "Todos los equipos se van a reforzar. En este estado de pandemia yo quiero tener la plantilla completa, se ha ido un jugador y quiero a otro, espero que venga cuando antes. Si no se hubiese ido Lago no tendríamos fichas libres", ha concluido.