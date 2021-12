Real Mallorca: Luis García busca un '9'

Cinco goles. Ocho si se cuenta la Copa del Rey. Ese es todo el bagaje goleador que arrastran los cuatro delanteros del Real Mallorca –Ángel, Abdón, Fer Niño y Hoppe– cuando solo queda un partido para que se dé carpetazo a la primera vuelta de la Liga. Un balance muy deficiente y que insta a la dirección deportiva que encabeza Pablo Ortells a reforzar el área en un mercado de invierno que se aproxima a velocidad de crucero y en que el Mallorca debe sacar provecho.

Desde la marcha de Budimir, el equipo no ha conseguido encontrar la figura de un nueve que garantice más de diez goles por curso. En ningún caso su mera presencia en la plantilla asegura que la salvación se consiga de manera holgada, pero la puede llegar a facilitar. Pese a que Luis García no lo ha revelado en público, la posición de ‘9’ es una de sus peticiones a la dirección deportiva de cara a la próxima ventaja de fichajes de enero.

El propio técnico madrileño, que no suele variar si el futbolista responde, ha ido alternando con ellos en ataque, a excepción de Matthew Hoppe. El norteamericano, la inversión más cara del verano junto a Greif, con un traspaso cercano a los tres millones de euros desde el Schalke 04, prácticamente no ha contado. Su falta de participación – solo 89 minutos repartidos entre los duelos frente a Villarreal y el Real Madrid–, escudada en el desconocimiento del idioma y unida a una lesión que se produjo en noviembre, le han hecho desaparecer de la actualidad del primer equipo. En principio, si no hay complicaciones, debería estar disponible a lo largo del mes de enero.

Ángel Rodríguez es el que más minutos ha disputado hasta el momento con 697. Con los cuatro delanteros a pleno rendimiento es la primera opción en ataque para Luis García. Su lesión tras el partido ante el Betis de la jornada inaugural le dejó fuera seis jornadas. Ha participado en trece encuentros, ocho de ellos como titular, marcando dos goles en Liga–Levante y Valencia–y otros tres en Copa (doblete ante la Gimnástica Segoviana y un tanto frente al Llanera).

Por detrás de él se encuentra Fer Niño, que si bien ha participado en un partido más que el tinerfeño (14), en seis como titular, han sido menos los minutos que acumula (571) e igualan en el número de goles en el campeonato liguero. Su caso es particular. Es el único que no es propiedad del Mallorca y debutó con gol en la victoria ante el Alavés en la jornada dos. Marcó tres jornadas después ante Osasuna y a partir de ahí, es una hoja en blanco. Su fallo ante el Valencia, al perder el balón que precedió al 2-2 con el tiempo cumplido, marcó un antes y un después en el joven futbolista, que parece haber perdido toda la seguridad y alegría en el terreno de juego. Su grosero error con 2-1 en el marcador ante el Granada habla de que no pasa por su mejor momento de forma.

El tercero en discordia es Abdón Prats. Es el único delantero que continúa del curso pasado y, a pesar de que partía con desventaja respecto a sus competidores, ha participado ya en doce partidos, tres de ellos como titular, y con un gol en su cuenta, el anotado en la derrota ante el Rayo Vallecano en Vallecas.

Lo que queda claro es que ninguno de ellos se ha hecho con la vitola de titular en estos primeros meses de competición. El hándicap de no tener un ’9’ goleador, que se ha corregido hasta el momento con la participación del resto de la plantilla, tiene solución, pero pasa por rascarse el bolsillo en el mercado de invierno que arranca en diez días.