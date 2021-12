El Real Mallorca, un coladero lejos de Son Moix

La situación en la tabla del Real Mallorca es de relativa tranquilidad. Cinco puntos le separan del descenso en su despedida al año 2021. Las sensaciones que desprende el equipo en esta temporada, por norma general, son positivas. Pero hay un mal que aqueja al grupo y que, lejos de remitir, va en aumento con el paso de las jornadas. Los bermellones son, tras el colista Levante, el equipo que más goles recibe a domicilio de Primera División con veinte tantos en contra.

Tras dejar su portería a cero en el primer desplazamiento del curso –victoria ante el Alavés (0-1)– el conjunto mallorquinista no ha logrado irse sin encajar en ninguno de los ocho viajes siguientes. Paradójicamente, el Mallorca de Luis García está obteniendo buenos resultados lejos de Son Moix, sobre todo comparado con el rendimiento de hace dos temporadas, donde solo sumó seis puntos. Por el momento son ocho, casi la mitad de los veinte que acumula en la clasificación.

Además de la victoria en Mendizorroza, también se sumó de tres ante el Atlético en el Wanda (1-2) . Los empates ante Valencia (2-2) y Cádiz (1-1) llegaron en el descuento, mientras que la maleta mallorquinista se marchó vacía del Nuevo San Mamés (2-0), el Santiago Bernabéu (6-1), el Reale Arena (1-0), Vallecas (3-1) y el Nuevo Los Cármenes (4-1).

Es cierto que la abultada derrota frente al Real Madrid distorsiona en cierta medida los números, pero aún así la cifra es exageradamente elevada. Elche y Getafe, los dos equipos que le preceden en esta lista, cuentan en 17 los goles encajados a domicilio. Lo que es más preocupante es haber encajado la friolera de ocho tantos en las últimas tres salidas. Y que precisamente en la más complicada de todas, en el Wanda Metropolitano, sea donde solo se viera un gol en contra. Tres ante el Rayo de Iraola en su fortín –y pudieron ser más– y cuatro ante un rival directo como el Granada, dos de ellos en el descuento y con el equipo habiendo bajado los brazos.

Para buscar un motivo, más allá de errores de bulto como el cometido ante el Athletic en una mala salida de balón, el resbalón de Gayà en el Bernabéu o una contra tras un saque de banda a favor contra el Rayo Vallecano, cabe buscar en la manera de jugar del equipo a domicilio.

Los puntos foráneos conseguidos hasta la fecha no han llegado solos y en gran parte ha sido por el planteamiento ofensivo de Luis García. El equipo no se ha encerrado atrás en ningún partido y ello conlleva muchos aspectos positivos, como rondar el área rival, pero otros negativos como dejar desguarnecida una defensa que cojea ante las bajas y un guardameta demasiado irregular.

Este domingo ante el Granada el técnico madrileño dispuso a toda su artillería en ataque. Una apuesta valiente, juntando a Take Kubo y Kang In, con Dani Rodríguez y Ángel. Pero que le salió demasiado cara. Los dos jugadores asiáticos aglutinan el balón y son un peligro en ataque, pero su balance defensivo no es el adecuado. Ya avisó el propio entrenador que con ellos juntos ganaba unas cosas y perdía otras. El equipo sufre muchísimo en los contraataques, con medio equipo partido y los laterales y centrales clamando refuerzos. De hecho, 11 de los 27 tantos que ha encajado el equipo este curso han llegado de esta manera.

Son Moix lo compensa

Y es que en Son Moix el equipo de Luis García defiende mejor y a los equipos rivales les cuesta marcar gol. Son solo siete goles encajados –y tres de ellos ante Osasuna–. El Mallorca ante su público se suelta más en ataque y busca con mayor ahínco la meta contraria, pero el equipo rival, a excepción de Betis, Villarreal o Sevilla, suele esperar guarnecido en su propio campo intentando aprovechar fallas en la defensa. La primera vuelta deja un bagaje muy negativo en cuanto a goles en contra lejos de Son Moix, un aspecto que habrá que corregir para afrontar con garantías la segunda.