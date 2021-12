Opinión | Un partido para olvidar

El fin de año futbolístico tiene un colofón amargo para el Mallorca tras la contundente derrota, por más que la situación en la Liga no es dramática dado que se está a la mitad del objetivo de la salvación. Solo falta un partido para acabar la primera vuelta y el equipo suma 20 puntos a falta de recibir al Barcelona, ya en 2022. El equipo de García Plaza pudo haberse generado un descanso vacacional menos estresante de haber puntuado. Lo intentó con un planteamiento nada conservador en la alineación inicial, en la que se volvió a apostar por la conexión asiática, Kubo- Kang in Lee, que ayer volvió a ser ineficaz, más por la escasa aportación del coreano que la del japonés, que sí mostró destellos de calidad. Segunda vez que ambos juegan de inicio juntos y en esos partidos el Mallorca ha recibido 10 goles. Uno pensaría que no son cualidades defensivas las que les adornan o se les pide, pero si ni los pivotes o Maffeo, Valjent, ni por supuesto Sedlar, tienen su día y aportan un plus, el equipo queda demasiado expuesto. El Mallorca supo rehacerse con rapidez del primer golpe del Granada y aguantó las embestidas nazaries del primer tiempo. Un espejismo. El equipo se descosió tras el descanso y no tuvo capacidad de reacción tras encajar el segundo gol. Los cambios no aportaron nada. Salva poco hizo y Fer Niño está a años luz de lo que dejó intuir en el inicio de Liga. Un partido para olvidar si no fuera por lo mal que queda el golaveraje con los andaluces y el general.