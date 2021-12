Opinió | Perdre fent un partit vulgar

El Granada i el seu davanter centre celebraran Nadal amb una golejada que duu la firma d’un dels jugadors més veterans de la categoria. Jorge Molina, amb 39 anys, ha marcat tres gols gairebé sense despentinar-se i amb una classe que més d’un jugador molt més jove que ell voldria tenir. Tot i que encara queda la segona volta, ni el Granada ni el Mallorca no es poden distreure de l’objectiu prioritari, que no és un altre que mantenir la categoria. El fet que hagi equips que no surten de la zona més vermella de la classificació no vol dir res i sempre n’hi ha que poden millorar. Això és el que fa el Granada, un equip que va de menys a més i ho ha demostrat davant l’equip de Luis García Plaza. Les paraules de l’entrenador del Mallorca després del partit de vegades sembla que siguin una broma. Les respectem, però no les compartim, perquè el Mallorca ha competit a un nivell molt baix. És lògic que el tècnic no renyi els seus jugadors en públic, però negar l’evidència tampoc no serveix de res. El Granada ha estat superior en totes les zones del camp: a la seva àrea (no ha tingut gaire feina), al centre del camp, on Baba i Galarreta sempre s’han vist superats per Milla i Gonalons, i sobretot a l’àrea de Reina, on Jorge Molina ha fet el que ha volgut. Anar-se’n de vacances amb una golejada no és gens agradable, però el rival que vendrà a Son Moix quan es reprengui la lliga dia dos de gener tampoc no ho és. L’irregular Barça de Xavi Hernández, amb una colla ‘d’infants’ molt perillosos, vindrà a Palma a intentar seguir la bona dinàmica de joc que ha trobat amb els jugadors de La Masia. El Mallorca haurà de canviar d’actitud -segur que ho farà- davant un equip dels que deixen jugar, però que, avui per avui, és una incògnita, sobretot defensivament. En tot cas, un Mallorca-Barça sempre és i serà un partit atractiu.