Carta al Rey Ortells: un central y un punta

El Mallorca cerró ayer 2021 con una imagen que no resume lo que ha sido este equipo durante el año. Un ascenso a Primera de calle y los buenos dígitos que atesora hasta la fecha amparan y predicen un futuro prometedor. La dirección deportiva debe soltar ahora lastre para hacer hueco en un vestuario sobrepoblado y, a partir de ahí, traer por lo menos un central y un delantero. En verano los fichajes hacían presagiar mejores sensaciones de las que al final han dado y eso es una realidad a analizar por Ortells. Luis García ha exprimido sus piezas hasta la fecha, pero el preparador rojillo demanda mejores mimbres para la segunda vuelta.

Un hermetismo consensuado: A Luis García le cortan las alas y al aficionado la información

A día de hoy lo único que sabemos sobre Franco Russo es que ayer no entró en la convocatoria. Desconocemos si la causa de su baja fue debida a una lesión, un contagio o que simplemente no le sienta bien el azahar de Granada. En principio tampoco sabemos si estará para la fiesta de Nochebuena, para el partido del Barça o si tan siquiera podrá reincorporarse antes de que finalice la temporada. El Mallorca nos invita a la especulación. Todo lo que habíamos ganado prensa y aficionados con la transparencia de Luis García, nos la arrebata ahora la Ley de Protección de Datos de un plumazo. El técnico bermellón reconoció en la rueda de prensa previa al partido que había recibido un toque de atención, aunque no quiso especificar de quién, y que ya no se le permitiría hablar de lesionados en sus comparecencias. En principio será el club, a partir de enero, quien emitirá un comunicado en su página web cada jornada explicando el parte médico de los jugadores. A ver cuántos días dura la iniciativa. Hagan sus apuestas.

La Copa no mola a cualquier precio: En Andratx faltaron infraestructuras, manos y cálculos

El Sevilla ofreció 50.000 euros al Andratx para disputar la eliminatoria de Copa en Son Moix. La entidad azulona, fiel a sus incondicionales, declinó la oferta por atractiva que parezca. Visto el partido de Sa Plana, quizás debían haber subido un poco más la propuesta los andaluces porque el conjunto hispalense se las vio y se las deseó para pasar de ronda ante los ‘gallos’. Erró Lopetegui criticando la situación, pero creo que es necesario también que alguien rompa una lanza a su favor. En cualquier partido de fútbol deberían existir unos mínimos para afición, prensa, futbolistas y equipo arbitral. En la parte que me toca, que es la que conozco, no los hubo ni por asomo, así que entiendo que en la del resto también debieron brillar por su ausencia. La Copa del Rey mola, pero no a cualquier precio.

El Baleares gastó toda su suerte: Ahora afrontan un partido ante el Celta que coincide con la Cabalgata

No les voy a descubrir nada si les hablo de la mala suerte que ha acompañado siempre al Atlético Baleares en su historia. Pues va el conjunto blanquiazul y decide gastar toda su fortuna del año el pasado jueves en el partido frente al Getafe. Cualquier balearico de cuna al día siguiente ya era consciente de que las probabilidades de que tocara uno de los gallitos de Primera eran prácticamente nulas. Por si eso no fuera poco, a la Federación se le ocurre la genial idea de colocar el partido de dieciseisavos coincidiendo con la Cabalgata de Reyes. Creo que ya no se trata de ser condescendiente o no serlo, bastaría solo con que alguien del ente que preside Rubiales tuviera al menos un dedo de frente. Solo eso.