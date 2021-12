El Mallorca viaja sin Russo a Granada para cerrar el año

Acabar el año con buen sabor de boca, lograr el segundo triunfo consecutivo a domicilio del curso y sumar tres puntos que afiancen al equipo en la zona templada de la tabla. Con todas esas intenciones afronta el Real Mallorca el encuentro de este domingo en el Nuevo los Cármenes (14:00 horas / Movistar). El conjunto bermellón se mide a un Granada que valora su estado anímico tras la ruidosa eliminación del equipo en la Copa del Rey por un Segunda RFEF.

Como no podía ser de otra manera, el Mallorca afronta el duelo ante los andaluces cargado de bajas. La más sonada, sin duda, la de un Franco Russo con la que sorprendió ayer la convocatoria del conjunto bermellón. El central argentino, que no tuvo problemas para viajar el pasado jueves al campo del Llanera, estará como mínimo diez días de baja, pero no peligra su presencia para el encuentro frente al Barcelona con el que el equipo inaugura el año.

Luis García Plaza tampoco podrá contar con Greif, Raíllo, Sastre, Amath, Lago y Hoppe, por lo que una vez más el preparador bermellón ha tenido que tirar de filial para cubrir la lista de convocados. El preparador bermellón sigue teniendo dudas sobre la efectividad que puede darle sobre el verde la ‘conexión asiática Kang In Lee-Take Kubo’, por lo que una jornada más habrá que esperar para ver de inicio a ambos futbolistas en el once. Quien sí regresa a la titularidad, en detrimento de Abdón Prats, es un Ángel Rodríguez que buscará en tierras andaluzas su tercera diana del curso.

El Mallorca quiere aprovechar el estado de nervios que sacude a un Granada que se encuentra tan solo tres puntos por encima de la zona que marca el descenso y que, tras caer eliminado del torneo del KO por la Mancha Real, se siente en la obligación de lograr un triunfo que despeje las dudas que sacuden a su afición.

Las últimas horas no han sido fáciles para Robert Moreno y los suyos. La decepción copera ha cargado de presión al Granada para el choque ante el Mallorca, un oponente directo en la pelea por la permanencia pero que cuenta con cuatro puntos más en la clasificación.

El Granada tratará de hacer bueno ante los bermellones el empate de la pasada jornada en Cádiz (1-1) con un triunfo, que también le serviría para afrontar con más tranquilidad el miércoles el choque aplazado en su día ante el Atlético de Madrid, último del año.

Robert Moreno tiene para el partido de este domingo las bajas por lesión del central portugués Domingos Duarte y del media punta Rubén Rochina, mientras que puede contar con el extremo venezolano Darwin Machís, que tras recuperarse de una lesión muscular tuvo ya minutos en Mancha Real. Volverán a la alineación del Granada jugadores que descansaron en la Copa, caso del atacante Antonio Puertas, del medio francés Maxime Gonalons o de los laterales Joaquín Marín 'Quini' y Carlos Neva.

Robert Moreno: «Lo del otro día lo usaremos como empujón»

Robert Moreno, técnico del Granada, espera que el tropiezo en Copa sea aprovechado por su equipo «como empujón» para sacar un resultado positivo ante el Mallorca. «Nos topamos con un rival que está bien trabajado. Nuestras posibilidades de ganar pasan por estar muy bien a nivel defensivo porque ellos tienen muchísimo talento con futbolistas como Kubo, Kang In o Dani», analizó Moreno.