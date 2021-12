Luis García viaja a Granada con toda la ilusión del mundo. El técnico del Real Mallorca espera que su equipo saque un resultado positivo del encuentro que disputan mañana a las 14 horas en el estadio Nuevo los Cármenes para poner “el broche de oro al que creo ha sido un año muy bonito”. “Me gustaría acabar 2021 con un triunfo porque creo que nos merecemos irnos de vacaciones con un buen sabor de boca, por eso espero que el equipo no se relaje y aproveche la buena dinámica en la que nos encontramos”, ha señalado.

El conjunto bermellón arriba al enfrentamiento ante los andaluces tras sumar un abultado triunfo en Copa. Por el contrario, el Granada llega señalado tras su eliminación ante un Segunda RFEF: “A mí me encanta esta Copa, pero creo que hay que ser prudentes y no matar a los equipos que caen en las primeras eliminatorias. Tenemos el mejor ejemplo aquí, con los otros dos conjuntos mallorquines. El Baleares eliminó al Getafe y el Andratx llevó al Sevilla a la tanda de penaltis. A veces por ser de Primera nos creemos que es llegar y pasarla y no es así. De todas formas, yo creo que ellos van a salir a tope porque también querrán acabar el año con buen sabor de boca”.

“El Granada es un equipo con mucho poder ofensivo. Arriba tiene una pegada tremenda con muchísimo gol. A veces no necesitan jugar ni bien como conjunto, porque tienen individualidades capaces de solucionarles el partido. Tenemos que tener cuidado con los jugadores que tienen porque espero a un equipo muy intenso”, ha indicado Luis García sobre el rival.

El preparador madrileño, que nunca tiene problemas en expresar su opinión, se ha referido también a la próxima eliminatoria de la Copa frente al Eibar y ha criticado que LaLiga les haya colocado el encuentro frente al Levante de la segunda vuelta con menos de 72 horas de descanso entre encuentro y encuentro. “Es que no lo entiendo”, ha reiterado el preparador bermellón. “Saben que jugamos el domingo frente al Barça, luego el miércoles ante el Eibar y nos colocan el siguiente partido en sábado, teniendo domingo y lunes como opción. Somos un equipo que además pierde a dos jugadores para la Copa África. No podemos exigirnos el 100% en todas las competiciones si no tenemos ni 72 horas de descanso”, ha valorado.

De todas formas se ha mostrado contento con el rival en la competición del KO y se ha referido al exjugador del Mallorca Stoichkov, de quien ha valorado su gran temporada: “El Eibar es un equipazo de Segunda División, de esos equipos como el año pasado el Espanyol, por ejemplo. Estoy muy contento por la temporada que está haciendo Stoichkov y estoy seguro que cuando se mida ante nosotros tendrá muchas ganas de hacer un buen partido”.

Cuestionado por la posible salida de Baba al Everton durante el presente mercado invernal, Luis García ha asegurado que a él no le ha llegado ninguna información en firme y ha reconocido que “si no sale ningún jugador del plantel, es difícil que llegue alguien”. “Yo lo que quiero es que todos los jugadores sean felices”, ha precisado. “Nadie me ha comunicado que quiera irse del club, pero entiendo que haya futbolistas que no estén contentos si no tienen los minutos que necesitan”, ha señalado.

El preparador bermellón también ha mostrado su preocupación en relación al avance de la pandemia y la posibilidad de que finalmente no se dispute la Copa África. “Tendremos que estar muy pendientes de la evolución de los casos. Ya no solo en África, en Inglaterra ya se está viendo que empiezan a tomar medidas. Para este partido aún no, pero entiendo que para el inicio de año nos llegará un nuevo protocolo de la Liga con más restricciones. A los jugadores les he pedido que disfruten de la semana de vacaciones pero que sean prudentes porque somos conscientes de cómo está la situación”, ha zanjado.