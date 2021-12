Embargado el parte médico del Real Mallorca

Si algo ha caracterizado a Luis García en el año y medio que lleva al frente del Real Mallorca es su transparencia a la hora de hablar de lesionados. El preparador bermellón nunca he tenido problema en revelar las dudas con las que afronta un partido, los jugadores que llegan tocados o las bajas con las que se mide a un rival. Hasta hoy.

En la previa del encuentro frente al Granada, Luis García ha sorprendido negándose a hablar del parte médico del Mallorca. “Y no es que no quiera”, ha asegurado. “Ya sabéis que en este tiempo siempre he sido transparente en este aspecto, pero es que no me dejan”, ha señalado al ser cuestionado por el tema.

El preparador bermellón, al parecer, ha recibo un toque de atención. “No es ni del club ni de LaLiga”, ha querido aclarar: “Simplemente estamos supeditados a unos aspectos legales que no podemos incumplir, ley de protección de datos y cosas de esas”, ha indicado.

“A partir de ahora no me preguntéis porque no puedo contar nada”, ha informado no sin resignación. “Desde ahora será el club quien informe de los jugadores y sus lesiones. Nos han avisado de otros sitios que lo que hacíamos nos podía reportar acciones legales. Lo siento porque a mí me gusta hablar claro y ser transparente”, ha insistido.

Este hecho ha impedido conocer, por ejemplo, el motivo por el que Franco Russo no ha entrado en la lista de convocados que el club ha dado a conocer para el encuentro frente al Granada. A la baja del central argentino se suman las de los ya conocidos Raíllo, Amath, Lago, Greif, Sastre y Hoppe. Al menos, el preparador madrileño recupera para última cita del año a Iddrisu Baba.

A partir de ahora será el Mallorca quien confirmará parte de lesiones, causas y tiempo de recuperación en un comunicado que colgará la entidad en su página web y que deberá contar siempre con el consentimiento firmado de los jugadores afectados en el parte.

Esta práctica intentará llevarla a cabo la entidad a partir de 2022, para evitar posibles represalias debido a la Ley de Protección de Datos que ampara a todos los futbolistas. A priori el club informará de sus lesionados siempre que el futbolista así lo considere, en principio con la intención de poner fin a todas las especulaciones que se hacen sobre las lesiones y tiempo de recuperación de los futbolistas del primer plantel.