Luis García se mostró muy satisfecho tras la cómoda victoria de su equipo ante el Llanera. El técnico del Mallorca reconoció que una vez abrieron el marcador el resto de goles vinieron rodados. «En la primera parte ellos han salido bien, a nosotros nos ha costado coger el campo. Cuando hemos llegado a tres cuartos hemos estado muy fallones. Era cuestión de ponernos por delante y cuando lo hemos hecho ellos se han abierto más y hemos tenido más espacios», explicó.

«Estoy contento por todo el equipo porque la voluntad de ir a ganar se ha notado desde el principio. En Segovia no salimos muy enchufados y hemos aprendido la lección. Cualquier equipo te puede ganar y no somos tan buenos como para pasar por encima al rival, pero la actitud tiene que ser esta. Muy contento por el partido que hemos hecho», añadió.

El entrenador del Mallorca reconoció que, tras ganar en Copa, hacer lo mismo en Granada este domingo sería un gran «colofón» para cerrar el año. «En Granada tenemos un partido importantísimo. Ganar sería un colofón buenísimo antes de las fiestas, el broche de oro a un año muy bonito», destacó.

Sobre el encuentro, Luis García felicitó especialmente a Aleksander Sedlar, autor de un doblete. «Somos el equipo de Primera División que más goles de córner lleva. Tenemos buenos sacadores y estamos trabajando bien. Me alegro mucho por Sedlar, es un chico a veces poco valorado. Siempre que juega aporta cosas y cuando no juega trabaja como el que más. Es un chaval de equipo y de club. Me alegro especialmente por él porque es una delicia entrenarlo. Nunca pone una mala cara», explicó.

Sobre Gayà y Llabrés, que también vieron puerta en el encuentro copero, se alegró de que la cantera aporte cosas al primer equipo: «En la pretemporada les dije a Gayà y Llabrés que no se obsesionasen en quedarse en el primer equipo, sino que simplemente me diesen buena impresión. Gayà lleva dos partidos de Copa cumpliendo perfectamente, Javi el otro día no estuvo bien en Segovia y hoy ha salido con ganas. Siempre es bueno que la cantera vaya teniendo sus momentos».

El preparador madrileño reveló qué le dijo al equipo en el descanso tras acabar la primera parte con empate a cero. «Les he dicho que teníamos que ser más prácticos en los últimos tres cuartos de campo. Sabíamos que si poníamos por delante íbamos a tener más espacios arriba. A partir de ahí hemos acertado mucho. Igual ha sido un poco excesivo el resultado en cuanto a ocasiones, pero creo que la victoria ha sido clara y contundente», concluyó.