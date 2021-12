"Tenemos ganas de dar la campanada ante el Mallorca, sería algo muy grande”

José Luis Rodríguez cumple su cuarta temporada al frente del Llanera, equipo que bajo su dirección está viviendo la mejor etapa de su historia. El ascenso de Tercera División a la Segunda RFEF fue su mayor éxito, y ahora, tras eliminar a la UD Logroñés en la segunda ronda de la Copa del Rey, sueña "con dar la campanada" mañana (Ganzábal, 19 horas) ante el Mallorca, en la tercera eliminatoria.

–¿Cómo afronta el partido ante el Mallorca?

–Con mucha ilusión. Después eliminar al Logroñés, todos queremos más. Está claro que será más difícil, pero no imposible. El ejemplo está en que el Mallorca sufrió para pasar en la anterior ronda ante la Gimnástica Segoviana. Lo consiguió en la prórroga, frente un rival de nuestra Liga ante el que nosotros empatamos.

–O sea, que no descarta nada

–Tenemos ganas de dar la campanada. Sería algo muy grande. Sabemos que es un equipo de Primera División y la diferencia que existe entre los dos conjuntos, pero no sería la primera vez que un equipo de Primera quedase eliminado ante uno de inferior categoría y puede volver a pasar. Es fútbol. Somos once contra once y a un partido todo puede pasar, hay más opciones que si se jugase a doble vuelta.

–Van a jugar en Ganzábal, con césped sintético. ¿Les perjudica?

–No, al contrario. Ganzábal nos viene como anillo al dedo. En un campo como el nuestro, el Pepe Quimarán, sufrimos muchos por las reducidas dimensiones que tiene. En Ganzábal nos encontramos muy a gusto, nos viene de cine y además la hierba del césped es la misma que nosotros tenemos. Es una ligera ventaja.

–¿Les habría gustado jugar ese partido en Posada?

–Claro. Es una pena que no se pueda jugar allí, sobre todo por lo que supone para la localidad, la hostelería y todos los negocios que apoyan al club. Para Posada sería un gran acontecimiento y la gente disfrutaría de un gran día, pero al no disponer el campo de iluminación suficiente, nos obligó a buscar otro escenario. El Langreo nos ofreció su campo y estamos muy agradecidos porque todo son facilidades, incluso para entrenarnos allí.

–Haber eliminado al Logroñés les habrá dado mucho moral, ¿no?

–Sí. Conseguimos dejar fuera a un equipo de superior categoría y eso siempre refuerza la confianza del grupo. Demostramos que somos un equipo que siempre compite y puede ganar a cualquiera. Nos reforzó, pero sin olvidar que para nosotros lo importante es la Liga.

–Además, el equipo está ahora en una dinámica positiva de resultados.

–Poco a poco vamos cogiendo el pulso a la categoría. Estamos jugando bien, pero en determinados partidos cometimos muchos errores infantiles que nos penalizaron. Estamos siendo más serios defensivamente y eso ayuda. Ahora nos falta hacer más daño arriba. Tenemos muchas opciones de gol, pero nos falta concretarlas. Esa es ahora nuestra asignatura pendiente.

–¿El equipo ve ahora más cerca el objetivo de la permanencia tras el mal comienzo?

–La Liga está siendo muy igualada. Llegamos a ser colistas, pero el equipo está consiguiendo sacar la cabeza e ir escalando puestos poco a poco. Estamos capacitados para estar en la zona tranquila de la clasificación, pero tendremos que pelear mucho. Tenemos uno de los presupuestos más bajos de la categoría y eso se nota.

–¿Confía en la salvación?

–Claro. Nos costó adaptarnos a la categoría y perdimos muchos partidos en los que fuimos superiores y nuestros errores nos penalizaron, pero estoy convencido que el equipo estará salvado en mayo. Ese es nuestro objetivo.

–¿Tiene bajas para el partido ante el Mallorca?

–Las de los dos centrales, Pantiga y Otia.

–¿Hará muchos cambios con respecto al equipo que viene jugando en Liga?

–Alguno habrá, pero la estructura del equipo se mantendrá. Tengo la suerte de contar con una plantilla muy competitiva y hay mucha igualdad. Estoy convencido de que el que salga en el once va a competir a tope.

–¿Analizó al Mallorca o no hace falta?

–Siempre miro mucho a los rivales. Veo muchos vídeos a la semana, entre 11 y 14 horas. Me gusta tener información para poder preparar mejor los entrenamientos e intentar sacar provecho en las cosas en las que podemos hacerles daño. Del Mallorca he visto bastantes vídeos, pero ni más ni menos que de otro rival

–¿Qué destacaría?

–Es un equipo que de tres cuartos hacia delante juega muy rápido. Está muy cómodo cuando el rival tiene el balón y sale con mucha rapidez a la contra. Es un buen equipo con jugadores de mucha calidad.