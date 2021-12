Manolo Reina se aferra a la portería

Es imposible analizar el punto que obtuvo el Mallorca sin destacar la soberbia actuación de Manolo Reina. El portero evitó la derrota ante el Celta gracias a sus numerosas paradas, sobre todo en el tramo final de un encuentro marcado por el fuerte viento. Cuestionado por un sector de la afición desde hace tiempo, el andaluz necesitaba una puesta en escena de este calibre para reivindicarse. Y el primero que lo sabe es Luis García Plaza. «Ha estado muy acertado. Hablamos con él hace tiempo porque necesitaba recuperar esa estrella que tiene. Le faltaba hacer un partido que nos diera puntos y lo ha hecho», destacó satisfecho el entrenador bermellón, consciente del debate existente en torno a la figura del cancerbero.

Hay voces que apuntan que la portería necesita un relevo, pero lo que es seguro es que estos argumentos pierden fuerza si Reina brilla como el viernes. La gran apuesta de la dirección deportiva del club por Greif, al pagar 2,5 millones, sigue flotando en el ambiente, pero eso no ha hecho cambiar de opinión al preparador, con la única excepción del ya lejano duelo ante Osasuna en Palma (2-3). Reina cumple su quinta temporada en la isla, llegó para ayudar a cimentar el proyecto que debía sacar a la institución de la Segunda B y, desde entonces, acumula tres ascensos y un descenso, siempre como principal guardián de la portería de Son Moix.

Los Brais Méndez, Galhardo, Nolito y compañía todavía se estarán preguntando cómo no marcaron en las ocasiones que tuvieron. La respuesta es evidente. Se estrellaron contra un gigante. Los bermellones no estuvieron finos frente a un rival directo por eludir el descenso, pero se sostuvieron gracias a un Reina excelso, que se llevó una gran ovación de los 10.655 valientes que desafiaron al insoportable viento que sopló en el estadio hace dos noches. Justo antes del descanso demostró muchos reflejos para abortar una gran ocasión del Celta. Brais Méndez disparó con el alma en el corazón del área y el de Villanueva del Trabuco reaccionó a tiempo para repeler el tiro. Parecía que eso iba a ser una acción aislada, pero nada más lejos de la realidad. Su festival solo acababa de empezar. El Mallorca sufrió para crear peligro, apenas dispuso de oportunidades para vencer en un choque que parecía destinado al empate a cero. Pero cuando el reloj se acercaba al minuto noventa eso se puso en duda. Los vigueses metieron miedo, aunque se toparon con un gigante que vestía de negro y llevaba el brazalete de capitán. Galhardo remató a bocajarro y Reina apareció salvador para evitar el gol. Fue una ocasión clarísima. Justo después Tapia cabeceó tras un saque de esquina, pero el meta estuvo en su sitio. Sin embargo, la traca final, de forma consecutiva, llegó en el descuento, tan cruel y tan amable esta temporada con los de rojo y negro. Nolito, que no es de los que suele fallar, se frustró cuando, con toda la portería para él, disparó en el corazón del área y Reina apareció cuando todo apuntaba que el gol sería irremediable.

Y antes del pitido final, el más difícil todavía. Brais Méndez se sacó un latigazo desde la frontal de área y el cancerbero adivinó la intención para estirarse y despejar la pelota. Son Moix respiró aliviado y Reina se aferró más a una portería que, si sigue así, seguirá siendo la suya hasta el final de curso, como mínimo.

Ocho puntos sobre el descenso

La jornada del sábado fue muy buena para los intereses del Real Mallorca, que tiene ocho puntos sobre los puestos de descenso tras el empate del viernes ante el Celta en Son Moix. Esta enorme ventaja, eso sí, está condicionada al encuentro que jugará mañana el Cádiz ante el Granada en el Nuevo Mirandilla. Si los gaditanos vencen, el colchón se reduciría a cinco puntos, mientras que si empata, se quedaría en siete. Quizá las tablas es el resultado que más le conviene a los bermellones porque el Granada, que también es un rival directo y es el próximo adversario, tiene quince y no se acercaría al Mallorca, que ya ha alcanzado los veinte.