Lo que el viento se llevó

Si García Plaza tenía ayer algún plan previsto ante el Celta este quedó desvirtuado por las condiciones meteorológicas en las que se disputó el partido. Battaglia en lugar de Baba, Sánchez y Kang In Lee cambiados de banda para frenar mejor a Javi Galán y Abdón otra vez titular, como si Ángel no esté para resistir los 90 minutos. Y si Coudet hizo lo propio, la lesión de Santi Mina unida a la baja previa de Aspas hizo que valorara el empate como un botín más que apreciable.

El viento tuvo tal incidencia en el juego que era casi imposible jugar al fútbol con algo de sentido. Tuvieron que pasar casi 30 minutos para que viéramos la primera jugada combinativa del Mallorca; y lo peor de la primera parte es que los locales dilapidaron los 45 minutos en los que Eolo jugó a su favor. Ni un chut a portería para tratar de sorprender con el efecto imprevisible de una ráfaga.

En la segunda mitad el viento amainó y se pudo ver algo más de fútbol, pero no fue del Mallorca que apenas tuvo ocasiones claras de gol. Los cambios no aportaron nada esta vez. Ángel hizo un único remate y Kubo no fue decisivo como en el Calderón. Se ve que la reprimenda de García Plaza a sus delanteros para que tengan más incidencia en el juego ha caído en saco roto.

De hecho, si hubo ayer un héroe del partido ese fue Manolo Reina, que le hizo dos paradones a Gallardo y otro a Brais Méndez. Si hubo algún equipo que pudo ganar ese no era el Mallorca, por lo que al final hay que dar por bueno el punto sumado. Se mantiene otra portería a cero y la ventaja sobre el Celta. Lo demás se lo llevó el viento.