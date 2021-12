El guardameta del Mallorca, Manolo Reina, que ayer se vistió de héroe con sus felices intervenciones, dio por bueno el punto obtenido ante el Celta «porque al final ellos nos han apretado y nos ha costado salir de nuestra área». El capitán mallorquinista dijo que tanto él como sus compañeros sabían «que en la segunda parte íbamos a sufrir por tener el viento en contra, y así ha sido. Con este viento se hace muy difícil jugar».

El portero de Villanueva del Trabuco considera que «en esta categoría, todo lo que sea sumar es bueno. Es verdad que llevamos muchos empates, pero ante el Atlético los hicimos buenos», señaló, antes de añadir: «Queríamos ganar para dar un salto importante y dar una alegría a la afición».

Por su parte, Ruiz de Galarreta lamentó que el equipo no hubiera aprovechado la primera parte, con viento a favor, para dar un paso adelante. «Al final, en los últimos minutos, hemos sufrido y Manolo (Reina) nos ha salvado con sus paradas», dijo el centrocampista vasco del Mallorca.

«Las condiciones para jugar a fútbol eran muy difíciles. Queremos ganar siempre, y más en casa. Lo importante es conseguir victorias. No perdiendo hacemos buena la victoria en el campo del Atlético. Somos un equipo muy unido y el equipo ha seguido junto y trabajando. Teníamos la ilusión de ganar y al final es un punto más».

Rodrigo Battaglia también valoró la importancia de sumar: «Es importante no perder. Ya son veinte puntos, no hay que relajarse y seguir trabajando. Competir en estas condiciones no es posible, queríamos dar otro espectáculo», concluyó.