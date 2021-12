Con una sensación extraña, «la verdad que ni contento, ni triste». Así compareció en rueda de prensa Luis García Plaza, técnico del Real Mallorca, tras el empate cosechado ante el Celta de Vigo. El preparador rojillo, que no quiso tirar las campanas al vuelo pese a contar con media permanencia en el bolsillo, reconoció sentirse orgulloso de un equipo que ya lleva muchos partidos demostrando «que no es fácil hacerle perder, pero al que también le cuesta bastante ganar».

El preparador madrileño valoró las condiciones en las que se jugó el encuentro y reconoció que llegó a preguntar si con «un viento tan fuerte» se podía o no cancelar un encuentro: «He preguntado y me han dicho que no. No hemos tenido mucho control de lo que hemos hecho. Todo lo que habíamos preparado al final ha cambiado. Se ha jugado y ya está, pero evidentemente la valoración del punto es complicada».

El preparador rojillo evaluó las dos partes que se disputaron sobre el verde de Son Moix y reconoció que, sobre todo en la primera, esperaba algo más. «Era el momento en el que teníamos el viento a favor y creo que nos ha faltado meter un poco más de ritmo. De todas formas ha sido un partido muy trabado, con muchos parones. En los primeros 45 minutos no creo que se hayan disputado más de 15. En la segunda hemos estado correctos hasta el minuto 91, pero en los últimos instantes lo cierto es que ellos nos han podido marcar», resumió el madrileño.

Luis García reconoció que Manolo Reina necesitaba un partido como el de ayer, «en el que sacara puntos, para volver a sentirse importante» y también valoró muy positivamente el encuentro de Battaglia: «Al final el problema de Batta es que delante tiene a un animal, pero es muy buen jugador y lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria como futbolista. Creo que es importante que se sienta cómodo, sobre todo porque lo vamos a necesitar durante varias jornadas cuando no podamos contar con Baba por la Copa África».