El gol es cosa de todos en el Mallorca

El Mallorca no tiene a Benzema. Tampoco a Luis Suárez o a Raúl de Tomás. Son solo algunos de los futbolistas que copan la lista de máximos goleadores de la Liga. La ausencia de un nueve goleador, aquel que se espera tras la marcha de Budimir a Osasuna, se ha compensado esta temporada con la participación anotadora de hasta doce jugadores distintos. Russo y Take Kubo, con sus dianas ante el Atlético de Madrid, fueron los últimos en sumarse a una lista en la que no destaca nadie, pero en la que entra prácticamente la mitad de la plantilla.

Y es que tan solo tres jugadores del plantel que dirige Luis García Plaza han visto puerta en dos ocasiones: Dani Rodríguez, Fer Niño y Ángel Rodríguez –en el cómputo global de todas las competiciones acumula cuatro, tras su doblete ante la Gimnástica Segoviana en Copa–. Un balance ciertamente pobre, pero que se nivela al comprobar que el resto del equipo acompaña en la tarea goleadora. Y con dianas provenientes de todas las posiciones del campo. Exceptuando la portería, el resto de demarcaciones han aportado un tanto como poco para el total de dieciséis que lleva el Mallorca esta campaña (uno de ellos fue del defensa del Valencia Diakhaby en propia puerta). El primero en abrir la lata fue Oliván, ante el Betis, en la jornada inaugural. Maffeo, en el descuento ante el Elche y Russo, para poner el empate frente al Atlético, completan la nómina de defensas que han visto puerta este curso. RCD Mallorca: Take Kubo vuelve a lo grande En el centro del campo tanto Baba, que se estrenó como goleador con el Mallorca frente al Cádiz, como Salva Sevilla ante el Elche, de penalti, ya han visto puerta. Las bandas, lugar que suelen ocupar Antonio Sánchez (Sevilla), Take Kubo (Atlético), Dani Rodríguez (Espanyol y Osasuna) o Kang In Lee (Real Madrid) también han ‘mojado’ esta campaña. Arriba, Abdón también se estrenó en Primera frente al Rayo, mientras que Ángel (Levante y Valencia) y Fer Niño (Alavés y Osasuna) acumulan dos goles en el campeonato liguero. Tan solo el Real Madrid cuenta con más jugadores distintos (13) que hayan marcado gol en Liga que el Mallorca Doce jugadores distintos en una plantilla con gol en su cuenta. Por poner en perspectiva, comparado con el equipo de hace dos cursos, tan solo nueve jugadores vieron puerta en el Mallorca que dirigió Vicente Moreno. Y eso que la Liga transita solo por la jornada 16, por lo que la lista de goleadores diferentes puede aumentar, con atacantes como Amath, Lago Junior o Hoppe todavía con su estadística particular por estrenar. En comparación con el resto de equipos de la Liga, tan solo el líder Real Madrid cuenta con más jugadores distintos que hayan marcado gol este curso (13). Al mismo nivel que los bermellones está el Sevilla de Julen Lopetegui (12). Le siguen Osasuna, Granada y Barcelona, todos ellos con 11. Llama la atención por bajo el Getafe (5), Athletic (5) o Alavés (4). El caso del conjunto babazorro es aplicable a muchos otros equipos, en la que solo un jugador, en este caso Joselu (7 de 12 en total), aglutina la mayoría de goles de su equipo. Se puede ver con el vaso medio lleno o medio vacío. Un gran goleador gana partidos, pero una posible ausencia ante la falta de socios ante la portería rival puede ser letal. El Mallorca no tiene la dependencia de un artillero nato, a pesar de que es una de las principales exigencias que siempre se le ha demandado a la dirección deportiva y uno de los perfiles que se buscará en el mercado de invierno. Pero cuenta con una plantilla que, pese a no prodigarse ante el gol, se reparte entre todos el conseguirlo.