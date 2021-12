Luis García no estaba nada satisfecho tras superar la primera ronda de Copa ante la Gimnástica Segoviana. El técnico bermellón se mostró especialmente crítico con la primera mitad de sus jugadores, aunque se alegró por conseguir el pase. «La primera parte ha sido muy mala. Hay que hacer más cosas y hay que dar más. Antes de empezar la prórroga les he dicho que llegábamos por la primera parte que habíamos hecho y que lo tenían que sacar adelante. Lo que cuenta es que hemos pasado y ahora toca esperar rival y pensar en el partido ante el Atlético», destacó.

El entrenador madrileño lamentó el estado del césped tras disputarse ayer el partido entre el Unami y el Alavés, aunque no quiso excusarse en ello. «El campo era complicado de jugar. Nos ha costado mucho entrar en un tipo de juego diferente. Nos han ganado todos los duelos. En la segunda creo que hemos dado un paso adelante, pensaba que cuando llegábamos a la prórroga era normal ganarles por físico», analizó.

«Felicito a la Gimnástica porque han hecho un partidazo y han podido pasar. Lo único que no me ha gustado es que nos cantasen ‘A Segunda’. Eso no es de recibo, pero les deseo lo mejor. Si llegan a marcar el penalti se habrían encerrado y nos habría costado mucho más. Greif ha estado bien en la parada, no en hacer el penalti», lamentó.

Luis García no cree que deba sentirse preocupado por las malas sensaciones que transmitió el equipo. «Son partidos que tenemos que pasar, aunque sufriendo mucho más de lo que pensábamos. Cuando no haces los merecimientos en la primera parte te puedes quedar fuera. En el cómputo general en el partido el empate es justo. En la prórroga hemos sido merecedores de pasar», insistió.

El bigoleador de la noche, Ángel Rodríguez, criticó el juego ofrecido por todo el equipo. «En Copa del Rey hay rivales que te lo ponen muy difícil, pero tenemos que dar un paso adelante. Necesitamos hacerlo bien para coger confianza en la Liga. En la primera parte hemos tenido dificultades, en la segunda ellos han tenido ocasiones claras. No hay que estar del todo contento porque hemos tenido que ir a la prórroga. Estoy feliz por los goles, pero preocupado con el juego», explicó.