Real Mallorca: Luis García avisa

Luis García Plaza se cura en salud. «¿Gimnástica Segoviana? Como nos relajemos nos llevaremos un palo gordo», se apresuró a decir ayer ante los periodistas. El entrenador del Mallorca quiere evitar la sorpresa en su estreno en la Copa del Rey, esta tarde a las 19 horas en La Albuera y, por mucho que se mida a un adversario que está tres categorías por debajo, su mensaje con los jugadores es claro. «Quiero que los que salgan al campo lo hagan al cien por cien o, si no, me enfadaré», comentó. Los Febas, Sedlar, Sastre y compañía están avisados.

El madrileño dejó en la isla a Salva Sevilla, Lago y Amath, descartados también para el partido de Liga del sábado ante el Atlético de Madrid y desveló que Take Kubo podría tener «entre 45 y 60 minutos», aunque eso dependerá del estado del césped ya que el escenario del encuentro es el mismo que ayer acogió la eliminatoria entre el Unami CP, de categoría regional, frente al Alavés. «Lo único que me preocupa, porque no depende de nosotros, es cómo esté el césped después de un partido anterior pero, en cualquier caso, trataremos de proteger la rodilla de Kubo que, afortunadamente, no se resintió el pasado sábado ante el Getafe», comentó. Otra de las incógnitas es saber si Dominic Greif podrá volver a tener minutos. «Viajará pero es duda porque, a pesar de que ya está bien del covid, está sufriendo un problema en la espalda y la verdad es que no está teniendo fortuna este año», afirmó sobre el portero eslovaco.

Eso le concede opciones de jugar al portero Leo Román, que no será el único del filial que estará en Segovia. El central Josep Gayà y el extremo Javi Llabrés también viajaron para medirse al conjunto que milita en la Segunda RFEF. La Gimnàstica está en puestos de descenso a Tercera División después de una racha de siete jornadas sin ganar, el mismo número que los bermellones en Primera. «Puede haber sorpresas en la Copa a un partido, pero tenemos que ir al cien por cien porque para ellos es el partido del año, lo viven con una ilusión tremenda y se ven capacitados para ganarnos», reflexionó antes de describir al adversario: «Juega un 4-3-3, presiona arriba con las líneas juntas, tiene juego combinativo y propone un fútbol atractivo».

Por su parte, la Gimnástica Segoviana no quiere quedarse solamente en «disfrutar», sino que aspira a «poner en un compromiso al rival», en palabras del entrenador del equipo segoviano, Manu González, que no descarta dar la campanada. «Todos los años pasa esta primera eliminatoria un equipo de Tercera o de Segunda RFEF, y me gustaría que este año fuéramos nosotros», afirmó el técnico de un conjunto que no atraviesa por su mejor momento en la Liga tras sumar siete encuentros consecutivos sin conocer la victoria, rompiendo en el último encuentro jugado en Arenteiro una racha de más de 600 minutos sin marcar un gol.

Por ello la Gimnástica Segoviana mira a la Copa del Rey como un buen trampolín para que el equipo remonte el vuelo, «porque siempre hemos sido competitivos en este torneo, y este año podemos volver a serlo». El conjunto segoviano se ha vuelto uno de los habituales de las primeras rondas de la Copa del Rey, para la que se ha clasificado en cuatro de las últimas cinco temporadas. Conjuntos como el Elche o el Girona han pasado por el campo de La Abuera en el torneo copero, superando a la Gimnástica por cortos marcadores. «El Mallorca tiene jugadores a los que se les ve el talento por todos los lados. El respeto a un equipo de Primera División, y más a uno con solera como es el Mallorca, hay que tenerlo siempre», señaló González, que alineará a Szymanowski, su futbolista más destacado y que triunfó en el Leganés en Primera División.