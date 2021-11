Real Mallorca: frenazo contra rivales directos

El Mallorca ha dejado escapar dos grandes oportunidades para alejarse todavía más de los puestos de descenso. Mantiene el colchón de cuatro puntos después del empate de anoche del Elche ante Osasuna en Pamplona (1-1) y de su nefasta racha de resultados, pero si hubiera cumplido en Son Moix en sus dos últimos encuentros como local, la clasificación se miraría con alivio.

Los bermellones han sido incapaces de vencer al Elche (2-2) y al Getafe (0-0), por lo que se han escapado cuatro puntos de los seis posibles contra dos rivales directos por no quedar en las tres últimas plazas. Está por ver si los va a echar de menos a final de temporada, pero lo que es seguro es que si los hubiera sumado el ambiente sería otro. Y es que el equipo de Luis García Plaza está atravesando un bache de juego y resultados de consecuencias todavía imprevisibles. Acumula siete jornadas sin ganar, y si se mira más allá, apenas ha sumado un triunfo de los últimos doce encuentros, un balance que obliga a preocuparse. Esto no quiere decir que se tengan que activar todas las alarmas, pero la realidad es que los de Luis García Plaza están compitiendo peor en las últimas semanas, justo cuando el calendario se volvía más amable.

Por eso escuece haber sido incapaces de tumbar en casa a dos equipos que desde el inicio de curso están abajo por méritos propios y que se frotan las manos por no haber perdido en Palma. Eso sí, quizá los ilicitanos todavía se preguntan por qué no vencieron en la isla. El Mallorca evitó la derrota gracias a un sensacional testarazo en el descuento tras un lanzamiento de córner cuando el marcador reflejaba un desolador 1-2. De hecho, una jornada más tarde los franjiverdes despidieron al técnico Fran Escribá. El mallorquinismo celebró el empate, sobre todo después de haber vivido decepciones en el último suspiro en anteriores actuaciones, pero tampoco había que mirar hacia el otro lado. No ganar al Elche suponía una oportunidad perdida. Pero lo que no se esperaba es que no sería la última. Después del desastroso encuentro en Vallecas ante un Rayo muy superior (3-1), el encuentro ante el Getafe era de los que estaba marcado en rojo. Y volvió a fallar. Dejó la portería a cero, un aspecto importante porque llevaba siete jornadas sin hacerlo, pero en ataque se mostró faltó de ideas, sin alegría ni pegada. Un triunfo hubiera despejado el panorama y hubiera dejado a los azulones a la friolera de nueve puntos. Pero finalmente no pudo pasar del empate a cero y con la resignación por bandera.

El Levante despide a Pereira

Por otra parte, el Levante anunció anoche el despido de su entrenador Javier Pereira y de los miembros del área deportiva Manolo Salvador, David Navarro y Manuel Fajardo. Alessio Lisci, responsable del filial, será su sustituto.

Estreno en 2022 | Ante el Barcelona de Xavi, el domingo 2 de enero a las 21 horas

El Mallorca se medirá al Barcelona de Xavi Hernández en Son Moix el domingo 2 de enero a las 21:00 horas, coincidiendo con el regreso del parón competitivo por las fiestas navideñas. La visita del catalán tiene una especial connotación ya que, la última vez que se produjo el 13 de junio de 2020, el feudo barralet no pudo acoger público en sus gradas debido a las restricciones por la pandemia. La última vez que los aficionados pudieron ver en directo al Barça en Palma fue en 2014. Por otra parte, el Mallorca visitará el domingo 19 de diciembre el estadio Nuevo Los Cármenes para medirse al Granada, un rival directo, a las 14:00 horas.