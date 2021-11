A Luis García le gusta la Copa del Rey y se nota que es una competición que le motiva especialmente. En la rueda de prensa previa al viaje a Madrid para medirse en primera ronda este miércoles, a las 19:00 horas, a la Gimnástica Segoviana, el entrenador del Mallorca ha sido categórico: “Vamos a tope y a intentar pasar porque es una competición que, así como está montado el formato, no puedes descartar nada”. El madrileño ha anunciado cambios y oportunidades para futbolistas que hasta ahora tienen menos participación para el partido ante un rival. “Quiero que los que salgan al campo lo hagan al cien por cien o, si no, me enfadaré”, ha comentado García Plaza. No viajará con la expedición Salva Sevilla, descartado también para el partido de Liga del sábado ante el Atlético de Madrid y Take Kubo podría tener “entre 45 y 60 minutos”.

Sobre esta cuestión, al técnico mallorquinista le preocupa el estado de un terreno de juego del estadio de La Albuera que, en la noche de este martes también, se disputará la eliminatoria entre el Unami CP, de categoría regional, frente al Alavés de Primera Divisón. "Lo único que me preocupa, porque no depende de nosotros, es como esté el césped después de un partido anterior pero, en cualquier caso, trataremos de proteger la rodilla de Kubo que, afortunadamente, no se resintió el pasado sábado ante el Getafe”, ha afirmado García. Otra de las incógnitas es saber si Dominic Greif podrá volver a tener minutos. "Viajará pero es duda porque, a pesar de que ya está bien del covid, está sufriendo un problema en la espalda y la verdad es que no está teniendo fortuna este año”, afirmó el preparador bermellón sobre el portero eslovaco. Se sumarán a la lista el portero Leo Román, el central Josep Gayà y el extremo Javi Llabrés del filial. "Como nos relajemos nos llevaremos un palo gordo”, ha advertido García Plaza. El técnico, que justamente en el día del partido cumple 49 años y este martes ha invitado a un aperitivo a los periodistas que han acudido a su rueda de prensa en Son Moix, ha asumido que siempre “puede haber sorpresas en la Copa a un partido pero tenemos que ir al cien por cien porque para la Gimnástica es el partido del año, lo viven con una ilusión tremenda y se ven capacitados para ganarnos”. El actual inquilino del banquillo de Son Moix ha descrito al rival como un equipo “que juega un 4-3-3, presiona arriba con las líneas juntas, tiene juego combinativo y propone un fútbol atractivo”, agregando que han preparado el encuentro con vídeos y han comprobado de sus partidos en la Segunda División RFEF. Para acabar, Luis García ha destacado el “mérito” que tiene ganar una competición como la del torneo del KO, la cual considera “muy bonita, porque con este formato ha recuperado su esencia, pero muy difícil de ganar por el poderío económico de los tres grandes”. El entrenador barralet ha subrayado también que espera que el Mallorca “pueda volver a ganar la Copa algún día, que ya lo ha hecho, y eso que ahora es mucho más complicado que cuando lo hizo en 2003”.