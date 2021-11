«El equipo mereció algo más, pero claro, esa es mi opinión». A Luis García no le convenció ayer el resultado que el Real Mallorca firmó ante el Getafe. El preparador del conjunto bermellón reconoció que al equipo «le faltó algo de mala hostia en los últimos metros», pero lamentó que sus jugadores no se llevaran un «mayor premio» del encuentro.

«Creo que hemos sido mejores que ellos y si alguien tenía ocasión de ganar este partido, éramos nosotros. No hay ninguna ocasión del Getafe en todo el partido, pero nosotros juntamos a Kang In Lee, Dani y Take, que juegan muy bien a fútbol, pero cuando llegan al área, no hay remate», resumió el madrileño.

«Tengo claro que si seguimos empatando y empatando partidos, esto se va a hacer muy largo. Puntito a puntito, es complicado. Creo que el equipo ha dado buenas sensaciones, pero falta ponerse por delante. Falta ‘punch’. Queremos ganar y el equipo compite para ganar, lo ha hecho en todos los partidos quitando el desastre de Vallecas. En todos los empates creo que hemos sido mejores que los rivales. Solo podemos seguir porque sabemos que va a ser muy largo», argumentó.

Cuestionado por el regreso de Take Kubo, Luis García se mostró contento por la vuelta del japonés, pero se refirió a lo complicado que va a ser tener a los dos asiáticos sobre el verde al mismo tiempo: «Cuando juegan Take y Kang hay que ajustar cositas. Estoy seguro de que nos van a dar muchas cosas, pero son dos futbolistas que siempre la piden al pie, lo que provoca que no reste profundidad al equipo. Eso lo tenemos que ir trabajando con el paso de los partidos».

Pese a todo, el preparador del Real Mallorca llamó a la calma y reconoció que, por el momento, la situación que está viviendo el equipo no es «para nada agobiante». «El equipo al final va sumando puntitos. Los chavales terminan muertos cada encuentro, derrumbados. Ahora solo nos falta tener un poco más de mala hostia para poder sacar los partidos adelante», zanjó.