Mallorca-Getafe: Mucho más que tres puntos

No es ningún tópico, pero es que el Mallorca no juega esta tarde un partido más. Una victoria ante el Getafe alejaría los fantasmas que están a punto de sobrevolar Son Moix si la racha de seis jornadas sin ganar, o un triunfo de los últimos once, no se rompe de inmediato. El encuentro de hoy es una gran oportunidad para recobrar la autoestima y dejar claro que el desastre del lunes en Vallecas fue un accidente (3-1). Y hay una motivación añadida que puede tener un efecto balsámico en la tabla ya que en el caso de ganar a los azulones, que está en puestos de descenso, pasarían a estar a la friolera de nueve puntos.

El técnico Luis García Plaza recupera a Baba, uno de sus jugadores indiscutibles y que cumplió sanción ante el Rayo, a Lago y a Take Kubo tras dos meses lesionado. Eso sí, el japonés no está para más de veinte minutos, tal y como reconoció el propio entrenador. Sin embargo, Salva Sevilla seguirá siendo baja por lesión y Amath tampoco estará por una infección en un dedo del pie, el mismo que ya le impidió hacer una pretemporada en condiciones. Luis García: "El partido contra el Getafe no es una final, pero sí es importante" Reina y la defensa parece clara, con Maffeo y Oliván en los laterales, con Russo y Valjent en el eje de la zaga, aunque no es descartable que Jaume Costa sea titular en el flanco zurdo. Baba y Galarreta en el doble pivote, con Antonio Sánchez y Dani Rodríguez en la bandas, junto a Kang In Lee y Ángel completarían el once. Eso significa que Battaglia y Fer Niño, titulares el lunes, se quedarían en el banquillo. No obstante, no es descartable que García Plaza le conceda una oportunidad a Abdón en la punta de ataque tras estrenarse frente al Rayo como goleador en Primera. Enfrente estará el Getafe, que llega a este partido revitalizado tras la goleada que endosó la pasada jornada al Cádiz (4-0), un rival directo por la permanencia. La buena imagen que demostró en ese partido el equipo es el camino a seguir por el conjunto que dirige Quique Sánchez Flores, el principal responsable del cambio que está protagonizando el Getafe desde la llegada del técnico hace seis jornadas, al que se le va más solido en defensa, con pegada en ataque y más convencido de sus posibilidades. Luis García arenga a sus jugadores: "El que esté triste que se vaya a ver un monólogo" Para este partido, Quique Sánchez Flores medita si variar su esquema respecto al partido del Cádiz y, en vez de jugar con una defensa de cinco, volver a una línea de cuatro. La principal duda reside en el ataque para el que Jaime Mata podría entrar de inicio junto con Enes Ünal después del buen rendimiento que dio ante los gaditanos y que podría provocar que Sandro Ramírez vaya al banquillo. Juegue uno u otro, los madrileños quieren seguir mirando hacia arriba, por lo que el Mallorca debe evitarlo como sea.