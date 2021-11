Luis García huye de los dramatismos, pero tampoco quiere engañarse. «El partido contra el Getafe no es una final, pero sí es importante. No lo es ni para ellos ni para nosotros. Las finales llegarán faltando diez jornadas, pero sí es un partido importante porque al Getafe le sacamos seis puntos, y si le ganamos le metemos nueve, así que es una buena oportunidad», ha declarado esta tarde en la rueda de prensa celebrada en Son Moix.

El técnico del Mallorca ha advertido que la nefasta imagen ofrecida por su equipo frente al Rayo Vallecano el pasado lunes no se puede volver a repetir (3-1). «Podemos perder, pero no quiero sensaciones como el otro día. No fuimos nosotros, pareció que el equipo no salió. Y los jugadores se dieron cuenta». De hecho, el madrileño ha ido más allá en su reflexión ante los periodistas. «Este grupo nos ha dado muchísimas alegrías y ha ido al cien por cien cada partido. Espero que fuera un mal encuentro y se quede en una anécdota y que el equipo vuelva a ser competitivo, de eso no tengo ninguna duda. Se vio desde el principio que el Rayo nos iba a ganar y eso no nos había pasado», ha comentado.

El preparador ha elogiado al Getafe a pesar de que esté en puestos de descenso. «Es que analizas su plantilla y tiene jugadores muy buenos. Es raro que esté tan abajo porque tiene gente de mucho nivel, pero aquí no te perdona nadie», ha destacado antes de reconocer que espera que el conjunto de Quique Sánchez Flores apueste por mantener una defensa de cinco: «La lógica después de sus victorias es que juegue así, aunque puede jugar con cuatro. Hemos entrenado las dos variantes. Es un equipo físico, con la media de altura más elevada de la Liga y con un buen rendimiento a balón parado. Con Quique juega menos abierto que con Míchel, están más juntos y son más sólidos defensivamente».

García Plaza se ha felicitado por recuperar a Baba y Take Kubo después de dos meses lesionado, aunque ha deslizado que solo le utilizará «si es necesario»: «Irá convocado, aunque tiene muy pocos entrenamientos. Es una bala que tenemos para quince o veinte minutos, no está para jugar de inicio». Los que no estarán son, más allá de las habituales ausencias de Raíllo y Hoppe, son Salva Sevilla, que sigue con molestias, ni Amath. «Ha recaído de lo que tuvo a principio de temporada. Tiene un infección en el dedo, que se le inflamaba un poco y lo han llevado al hospital para drenarlo. Le han tenido que abrir un poquito porque tenía bastante pus y estará de baja lo que tarde en cerrar esa herida, que pueden ser siete, ocho o diez días, no lo sé», señaló. El entrenador regresará al banquillo tras cumplir sanción de dos partidos por su expulsión en Cádiz. «Estoy encantado de estar abajo y ayudar. Para mí supone mucho, aunque no para el equipo, ya que los partidos los juegan los futbolistas», ha finalizado.