Antonio Raíllo ha vuelto a ejercitarse en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. El central del Mallorca, que fue operado de su lesión en el tobillo a finales del mes de octubre, ha finalizado la fase de reposo absoluto y comienza ahora el trabajo de rehabilitación. El jugador cordobés ya está en manos de los fisioterapeutas del club, combinado con trabajo físico en el gimnasio y en la piscina, según ha informado el club en una nota.

El cordobés avanza en su proceso de recuperación para volver en las mejores condiciones a los terrenos de juego. Tras vestirse de corto por última vez ante el Betis el pasado 14 de agosto en la primera jornada de Liga, el zaguero se vio obligado a parar porque no se recuperaba. El ligamento de su tobillo izquierdo dijo basta tras el encuentro ante el conjunto verdiblanco en el que fue titular y rindió a un buen nivel. Sin embargo, su calvario particular arrancó en el encuentro de pretemporada disputado ante el Stade Brest. Durante aquel encuentro el andaluz sufrió un desafortunado encontronazo con un jugador del conjunto francés. Intentó continuar, pero poco después tuvo que ser sustituido. No hay fecha de vuelta, pero en la entidad son optimistas de que la cuenta atrás ya ha empezado.