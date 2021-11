“El que esté triste que se vaya a ver un monólogo”. Luis García Plaza ha tratado de levantar el ánimo de sus jugadores en el entrenamiento de esta mañana con un discurso directo destinado devolver la alegría tras la dolorosa derrota ante el Rayo Vallecano del pasado lunes (3-1). En un vídeo de un minuto y medio difundido por el propio club, por lo que el entrenador del Mallorca es consciente que su mensaje es público, las palabras están dirigidas a devolver la confianza a sus pupilos. “Vamos a defendernos y a trabajar a tope, chicos eh! Esto es lo que somos y somos los que somos. Venga, vamos a tope, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Tenemos nuestros defectos como todos los equipos de Primera División, tenemos siete equipos por debajo, a ver si vamos a ser una puta mierda por un partido que perdemos, tenemos muchas cosas buenas. Tenemos a siete por debajo y ahora ¿qué? ¿Somos una puta mierda? Los huevos eh! No os lo permito, así lo digo”, se ha explayado haciendo referencia a la situación de los bermellones en la clasificación.

El preparador no quiere ver caras amargas, por mucho que de los últimos once encuentros solo hayan ganado uno, por lo que ha puesto un ejemplo para evitarlo. “El que esté triste que se vaya a ver un monólogo o a lo que quiera, pero vamos a trabajar con alegría. Claro que tenemos defectos, normal que tenemos defectos, pero se minimizan. Me sale una mal y voy a por la siguiente, si hacemos algo mal como grupo y vamos a por la siguiente. Que tenemos muchas cosas buenas, joder. Si solo nos fijamos en lo malo las haremos muy grandes”, ha continuado antes de ir más allá mientras caminaba sobre el césped de Son Bibiloni entre los jugadores. “Estamos a cuatro de los de abajo y a cinco de los de arriba. Fijaros qué diferencia, vaya mierda de equipo que somos...", ha resaltado con ironía. Hasta ahora hemos competido de la hostia, un mal día o una mierda de partido lo tenemos, lo tienen hasta los mejores. Tenemos buenos centrales, buenos laterales, buenos mediocentros, buenos delanteros tenemos buenos jugadores, joder. Levantad la cabeza, levantad el ánimo y os quiero ver a todos, a los que juegan y a los que no juegan con un ánimo mañana de que llegue el sábado”, ha finalizado.