Buenas noticias en el Real Mallorca. Take Kubo, ausente dos meses desde que se lesionó ante el Real Madrid, ha completado hoy su primera sesión junto al grupo. A falta de ver cómo le responde la rodilla en el entrenamiento de mañana y el viernes, el mediapunta japonés puede estar en la lista que presente Luis García Plaza para enfrentarse este sábado al Getafe en Son Moix (18:30 horas).

La baja del nipón, cedido por el Real Madrid, ha sido una de las más importantes que ha arrastrado el equipo en esta primera vuelta junto a la de Antonio Raíllo. Indiscutible para Luis García, Kubo tuvo que pedir el cambio en el descanso del choque ante el conjunto madridista y, desde entonces, no se le volvió a ver más.

El atacante fue sustituido por unas molestias en el menisco de la rodilla derecha, pero en aquel momento nada hacia presagiar que el futbolista tendría que estar fuera de los terrenos de juego durante tanto tiempo. Tras aparecer con muletas por Son Moix, fue el propio técnico del Mallorca quien reveló que estaría fuera un plazo cercano a los dos meses.

Tras comenzar a entrenar en solitario sobre el verde de Son Bibiloni hace dos semanas, Kubo ya deja atrás dos meses de duro esfuerzo para superar una lesión en el menisco que le ha traído por el camino de la amargura y que ha dejado al Mallorca sin uno de sus principales baluartes en ataque.

Pese a que los pronósticos más optimistas situaban su regreso a una convocatoria (que no al once) para el 4 de diciembre ante el Atlético en el Wanda Metropolitano, la recuperación ha ido mejor de lo esperado y ahora será decisión de Luis García ir dándole entrada gradualmente al once, empezando por este fin de semana en el trascendental choque ante el Getafe de Quique Sánchez Flores.