Claro y crítico. Así apareció Luis García Plaza en la sala de prensa de Vallecas tras la debacle del Mallorca ante el Rayo Vallecano. El técnico mallorquinista no escatimó en críticas hacia sus jugadores, reconociendo que fue el peor partido desde su llegada en verano de 2020 a la isla. «Es el peor partido en todo el tiempo que llevo aquí. Al fútbol se juega con balón y sin balón. Con balón hemos tenido algunas situaciones de gol. Sin balón… Es el peor partido con diferencia que hemos hecho. El Rayo no ha hecho nada para ganarnos, es que hoy nos gana cualquier otro. Hemos estado a un nivel bajísimo», destacó.

«El Bernabéu fue diferente a esto. No podemos meter cuatro goles para ganar fuera de casa. Tenemos que cerrar la sangría de goles. Hay que recibir menos o por lo menos que el rival tenga que hacer algo más. No te pueden coger en un contraataque en un saque de banda y que Álvaro se plante delante de Reina. No tiene explicación. Hoy no hemos estado donde había que estar», añadió.

El preparador madrileño se mostró especialmente dolido por la forma de encajar el segundo gol: «El segundo gol no se prepara. Son cosas que no son trabajables. Este grupo nos ha dado millones de alegrías, pero hoy es un día malo. Han ganado todos los duelos, todas las disputas, ellos hacen faltas donde debían y nosotros no. Ha habido un equipo muy enchufado contra otro que no».

Luis García reveló que el cambio de Kang In, primer sustituido del equipo cuando estaba siendo el más destacado, fue por un error de comunicación entre él y su cuerpo técnico. «Cuando sale todo mal, sale todo mal. No me escuchaban y no tenía que salir él. No era el cambio Kang In, era Antonio. Era Ángel por Fer y Mboula por Antonio. A lo mejor no hubiese salido y le hubiesen sacado tarjeta amarilla. No hay que darle más vueltas», lamentó.

El entrenador del Mallorca buscó ser algo optimista. «Tenemos un colchón de cuatro puntos. Estamos un punto por encima de la media para salvarse. Lo que tenemos que hacer es hacer mejor las cosas», concluyó.