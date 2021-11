Esperpéntico Mallorca en Vallecas (3-1)

El Mallorca de esta noche en Vallecas ha sido un esperpento. Una vergüenza difícil de digerir en unos futbolistas que han estado desconocidos y que casi deben agradecer que solo han perdido por 3-1. Nunca se le había discutido la actitud a este grupo, pero lo que ha sucedido es para preocuparse si no se hace autocrítica. La dinámica es muy peligrosa porque solo ha sumado una victoria en los últimos once encuentros y, aunque el descenso sigue con este pequeño colchón de cuatro puntos, la tendencia es preocupante.

Los bermellones han estado desbordados ante un adversario que jugaba con dos marchas más. Es cierto que los madrileños son el mejor local y la revelación de la Liga, pero tampoco había que ponérselo tan fácil. Los tantos de Sergi Guardiola, Álvaro y Trejo han sacado los colores a un equipo que necesita reaccionar de una vez y que ha maquillado al final con un tanto de Abdón, el primero que anota en la elite y que no ha servido para nada.

Los primeros veinte minutos del encuentro han sido indignos de esta camiseta, de este escudo y hasta de estos propios jugadores. Su falta de intensidad, obligada en Primera División, ha sido alarmante. En ese tiempo en el marcador ya figuraba un 2-0, pero la sensación es que el resultado todavía era más abultado. Jugaban niños contra hombres, o al menos eso parecía. El Rayo era superior en todas las facetas del juego y además estaba dejando claro que quería ganar con su actitud. Ya ha avisado Álvaro nada más empezar con un desmarque en ruptura que ha sorprendido a Valjent y el tiro de Sergi Guardiola ha sido alto.

Era el principio de un auténtico calvario que se ha agudizado en una acción difícil de entender. Santi Comesaña recorta a un Antonio Sánchez que quita la pierna y no le presiona, envía un pase filtrado al propio Sergi Guardiola, que se aprovecha de que torpemente Maffeo rompe el fuera de juego para batir por bajo la salida de Reina. Es una jugada para verla una y otra vez e incluirla en el museo de los horrores. Pero no seria la única. Porque en el minuto diecinueve llegaba otra que tampoco tiene justificación. En un saque de banda a favor de los visitantes en posición de ataque y con los centrales muy adelantados, han perdido el balón y Trejo, con un simple pase al hueco, le ha dejado todo el espacio del mundo a Álvaro, que ha recorrido a toda velocidad y sin oposición medio campo para fusilar a un desesperado Reina.

El Mallorca no se estaba enterando de nada y ya perdía por 2-0. Solo Kang In Lee, por personalidad, demostraba un poco de orgullo. El coreano ha sido el único que lo ha intentado, con dos buenos disparos, uno de ellos muy peligroso que se ha ido fregando el palo. Pero más claro ha sido su gran pase entre los centrales a Antonio Sánchez, que se ha topado con una buena salida de Dimitrievski. Sin embargo, no hay que engañarse. El Rayo hacía lo que quería. De hecho, Russo ha evitado el tercero al interceptar con la cabeza un tiro de Guardiola. El argentino también ha evitado otro al ponerse por delante de un obús de Balliu que se iba hacia dentro de la portería. Era un festín de ocasiones para los locales, una tortura para los de Luis García, que ha visto el choque desde uno de los palcos del estadio de Vallecas al cumplir su segundo partido de sanción.

Catena ha celebrado un gol que el colegiado ha anulado por falta sobre Reina tras un saque de esquina. Lo mejor era que finalizara la primera parte, pero es que la segunda no ha sido mejor. Ni mucho menos. El panorama ha sido desolador. El Rayo ha seguido demostrando que estaba muy cómodo ante un Mallorca, que a pesar de la entrada de Ángel y Mboula, perseguía sombras. Guardiola ha estado a punto de marcar tras un remate de Isi, pero Oliván ha despejado a tiempo. Y después, otra vez Guardiola, se ha aprovechado de un error de Russo para plantarse ante Reina, que ha podido repeler el tiro. Y como todo puede empeorar, hasta los mejores cometen errores absurdos. Valjent ha derribado al omnipresente delantero de Manacor para hacer penalti y Trejo, a lo Panenka, ha elevado el 3-0 en el electrónico. El choque estaba más que finiquitado, pero lo peor es que quedaba casi media hora. Un tiro de falta de Dani Rodríguez y alguna llegada esporádica, como un buen tiro de Ángel, ha sido de los pocos chispazos que ha demostrado el Mallorca. Ya al final, con todos mirando el reloj, Abdón ha marcado en una contra tras un pase de Ángel. Seguro que no soñaba el artanenc con estrenarse de esta manera en una noche para olvidar.

Ficha técnica

Rayo vallecano: Dimitrievski, Balliu, Saveljilch, Catena, Óscar, Santi (Pozo, min. 74), Isi (Rodrigues, min. 85), Álvaro (Andrés, min. 85), Trejo (Unai López, min. 68) y Sergi Guardiola (Bebe, min. 68).

Real Mallorca: Reina, Maffeo, Valjent, Russo, Oliván, Battaglia, Galarreta (Febas, min. 70), Dani Rodríguez (Abdón, min. 85), Antonio Sánchez (Amath, min. 70), Kang In Lee (Mboula, min. 54) y Fer Niño (Ángel, min. 54).

GOLES: 1-0: Sergi Guardiola bate a Reina por bajo (min. 15); 2-0, Álvaro culmina una contra (min. 19); 3-0, Trejo de penalti a lo Panenka (min. 63); 3-1, Abdón marca tras una contra (min. 89). A ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (comité andaluz). TA T. amarillas: Kang In Lee (min. 27), Óscar (min.47). Oliván (min. 57), Guardiola (min.57), Trejo (min. 63) TR T. rojas: No mostró. s