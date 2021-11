Problemas para el Real Mallorca en Vallecas. Si de por sí el partido ante el conjunto madrileño ya se presenta como una piedra en el camino al tratarse del mejor local de toda la categoría, a esto los pupilos de Luis García deberán sumar la ausencia de siete jugadores importantes en sus esquemas.

El Real Mallorca viaja a Vallecas con siete bajas. A las ya conocidas de Raíllo, Take, Hoppe, Greif y Baba, se han sumado Lago Junior, quien se lesionó durante un entrenamiento con su selección, y Salva Sevilla, que por el momento es duda y que sufre una sobrecarga muscular.

"Todo esto no significa que no tengamos un equipo competitivo para enfrentarnos al Rayo", ha señalado este mediodía el técnico del Real Mallorca, "pero son detalles que se suman y que cuando coinciden en una fecha en concreto, pues se notan".

El preparador madrileño ha indicado que para suplir este gran número de bajas, formará en la convocatoria con hasta cuatro jugadores del filial y no ha tenido ningún problema en dar el nombre de esos cuatro futbolistas: "Nos llevaremos a Leo Román y Pere Joan en la portería, y también viajarán con nosotros Gayà y Llabrés".

Pese a los numerosos inconvenientes, Luis García se ha mostrado optimista. "A Take, por ejemplo, lo tendremos para el partido ante el Atlético, pero no me extrañaría nada que incluso pudiera llegar ante el Getafe. Su recuperación va por buen camino y es muy probable que la semana que viene empiece ya a trabajar junto al resto de sus compañeros. De todas formas su entrada en los partidos será gradual, lógicamente", ha desvelado.

Sobre Hoppe, "sufre una rotura importante y no vamos a poder contar con él durante los dos o tres próximos meses". "Greif, ya informó el club que ha dado positivo en Covid, así que diez días no se los quitará nadie", ha resumido. Más optimista ha sido con el resto de jugadores tocados. "Baba cumple ciclo de tarjetas, así que lo tendremos para el próximo partido. Lago ha regresado de su convocatoria -con Costa de Marfil- con un problema muscular que le va a tener entre dos y tres semanas alejado del grupo y Salva está entre algodones, veremos a ver cómo está mañana, pero es muy probable que no llegue al partido del lunes", ha reconocido.

Sobre el rival, Luis García a alabado al Rayo y sus buenos dígitos como conjunto local: "Es un equipo intenso, con presión arriba y que va a buscar al rival. Me gusta mucho su banda izquierda, es muy vertical y muchos de sus ataques se producen por esa banda. Es verdad que no cuentan con Falcao, pero un equipo no es solo un jugador. A mí me gusta mucho Isi, es un jugador con mucha llegada. Y luego tienen el aliciente del campo. Vallecas es diferente al resto de estadios de Primera División. Ese equipo siente siempre el aliento de su público, están encima y eso motiva a su equipo".

El preparador rojillo también se ha referido al sorteo de Copa, una primera eliminatoria en la que el Real Mallorca se medirá a la Gimnástica Segoviana: "Nuestro papel en la Copa va a ser el de ir a lucharla. Al menos esa es nuestra intención. Tenemos plantilla para afrontar todas las situaciones y lo que queremos es siempre llegar lo más lejos posible. Estoy contento que nos haya tocado ante un equipo que juegue en césped natural y sabemos que para ellos será un partido muy importante".

Ya para acabar, Luis García ha sido cuestionado por la llegada de jugadores en el mercado invernal. El madrileño ha reconocido que Pablo Ortells está al día de todas sus pretensiones, pero que aún es pronto para hablar de refuerzos. "Cualquier equipo siempre tiene que valorar si hay algo mejor en el mercado", ha zanjado.