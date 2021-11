El exjugador del Mallorca Yoshito Okubo se retira a los 39 años

El delantero Yoshito Okubo, que milita en el Cerezo Osaka nipón ha decidido retirarse a los 39 años del fútbol profesional, según ha anunciado su club. Ha sido el primer japonés en vestir la camiseta del Mallorca (temporadas 2004-05 y 05-06). Después han pasado por el club bermellón Akihiro Ienaga y Take Kubo.

Okubo, que también jugó en el Wolfsburgo alemán (en 2009), ostenta el récord goleador en la primera división de Japón con 191 goles, pondrá fin a su dilatada trayectoria a finales de año, cuando acabará la temporada de la liga japonesa.

El futbolista originario de Fukuoka (sudoeste de Japón) debutó en la J-League con el Cerezo Osaka en 2001 y tras destacar en este equipo dio el salto a la Liga española en 2005 para jugar en el RCD Mallorca, con el que jugó dos temporadas y anotó seis goles en diferentes competiciones.

Para los aficionados del Mallorca siempre quedará en el recuerdo la decisiva actuación del futbolista japonés, que había llegado en el mercado de invierno (se le dio de alta en enero de 2005) en un decisivo Deportivo-Mallorca, en el que Okubo dio dos asistencias (a Farinós y Arango) y marcó el definitivo 0-3 en un partido que selló la permanencia en Primera División del equipo por entonces dirigía Héctor Cúper (en su segunda etapa en el club, tras sustituir a Benito Floro en octubre de 2004).

Curiosamente, Okubo debutó con el Mallorca en Son Moix, frente al Deportivo (1-1), y había marcado el gol del empate (9 de enero de 2005).

Okubo regresó a la liga nipona en 2007 para jugar en el Vissel Kobe y dos años después volvería a jugar en Europa, esta vez en el Wolfsburgo, durante una temporada en la que este club ganó la Bundesliga.

En una nueva etapa en su país desde 2009, el ariete nipón militó hasta en siete equipos japoneses distintos, y entre ellos la mejor época la cuajó con el Kawasaki Frontale entre 2013 y 2016, cuando fue pichichi durante tres temporadas consecutivas anotando 82 tantos en total.

Conocido por su estilo de juego intenso y agresivo, Okubo, que también ha jugado 60 partidos como internacional con Japón y anotado 6 goles, ha decidido retirarse en el mismo club con el que debutó como profesional.

"Siento si mi estilo de juego ha causado problemas a jugadores o espectadores en muchos equipos", dijo el jugador en declaraciones recogidas por su club. "Allá donde fui, los aficionados que me apoyaron desde cerca siempre me dieron fuerzas. Doy mis sinceras gracias a todos por mis 20 años en este deporte", añadió Okubo, que está co su equipo en las semifinales de la Copa del Emperador.