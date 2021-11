Objetivo del Mallorca: 21 puntos

Los bermellones acumulan quince puntos en la clasificación, justo los mismos que tenían hace dos temporadas, con Vicente Moreno en el banquillo, tras los primeros diecinueve encuentros. Es una referencia, aunque no definitiva, que explica que deben sumarse algunos más para ampliar un colchón que no es tan grueso como les hubiera gustado. Están cuatro por encima del descenso, una cantidad que se antoja escasa por los méritos contraídos, pero en el fútbol solo valen los resultados y no las sensaciones, por lo que el balance de una victoria en los últimos diez encuentros debe mejorarse sustancialmente.

Y la primera posibilidad llega el próximo lunes ante el Rayo Vallecano. Los madrileños, que les han acompañado en su regreso a la elite, son una de las grandes revelaciones del curso y justo es en su feudo donde están demostrando su fortaleza. De hecho, son los mejores locales de la competición, con cinco victorias y un empate, un ejemplo que no invita al optimismo.

El encuentro en el que las excusas se minimizan llegan el 27 de noviembre. El Getafe, colista de Primera División, es el peor visitante con solo dos empates y cinco derrotas, por lo que el Mallorca debe tratar de que su viaje hasta la isla se salde con derrota. De esta manera sumaría tres puntos importantes para alejarse de los puestos de abajo y mantendría muy lejos a los azulones, que ahora dirige Quique Sánchez Flores.

El 4 de diciembre se disputa uno de esos choques que se buscan cuando sale el bombo en verano. Los de Luis García Plaza, que ayer regresaron al trabajo por la tarde tras el fin de semana libre por el parón, se enfrentan al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. La ilusión es sorprenderle, aunque no hay que engañarse. Los colchoneros no han perdido en su feudo, aunque tampoco han estado tan brillantes como se supone porque han cedido tres empates, más allá de otros tres triunfos en el bolsillo.

El choque ante el Celta es otro de los grabados a fuego. Es un rival directo y el Mallorca debe saber aprovechar que se disputa en Son Moix. No queda otra. Los gallegos no están para tirar cohetes en la tabla, aunque sus números como visitantes no son nada malos. Han arrancado ocho puntos, con dos victorias y dos empates en seis encuentros, por lo que deberá dar el nivel para no dejar escapar la oportunidad que se le presenta.

El Granada, también en la ‘pomada’, será el penúltimo adversario de esta primera vuelta, un equipo que sufre mucho para ganar sus partidos. Sin ir más lejos, solo ha vencido en un choque en el Nuevo Los Cármenes de cinco jugados, por lo que no parece el escenario más difícil del curso. El Mallorca, que hasta el momento ha logrado un triunfo como visitante, tiene una buena oportunidad sobre la mesa.

Y para empezar 2022, y despedir la parte inicial del curso, el Barcelona de Xavi Hernández pisará Son Moix. Es toda una incógnita cómo responderán los catalanes a las nuevas directrices del técnico, pero a buen seguro que no será fácil. Eso sí, nada es imposible.

Liga Genuine

El Real Mallorca de la Liga Genuine, reservada a jugadores con discapacidad intelectual y que dirige Marcelo Scazziota, ganó los tres partidos que jugaron en la competición disputada el pasado fin de semana en Tarragona. Venció por 3-0 al Almería, y 2-1 a Leganés y Girona. Tres victorias que les dejaron a las puertas de conseguir el título de Deportividad que finalmente se llevó el Rayo Vallecano con los mismos puntos que los bermellones. Los otros campeones fueron el Athletic Club que quedó el primero del Fair Play y el Córdoba lo hizo en el Grupo Compañerismo. Todos se lo pasaron en grande, lo más importante.

Al Wanda

El Moviment Mallorquinista (132 euros) y la Unió de Penyes Mallorquinistes (129 euros) anunciaron ayer por separado la organización de un viaje para animar al equipo ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano fijado para el sábado 4 de diciembre a las 18:30 horas. En ambos casos están garantizados los vuelos, de ida a las 8:40 horas y el regreso a las 22:30h del mismo día, más los desplazamientos al estadio y aeropuerto. No está incluida la entrada.