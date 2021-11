Luis García apunta al ataque

Luis García Plaza no es de los que disimule en la sala de prensa. El domingo, tras empatar ante el Elche en el minuto noventa y cinco (2-2), sorprendió con una petición que le salió del alma. «Quiero más maldad», dijo ante los periodistas. No es una crítica hacia sus jugadores. De hecho, se apresuró a dejar claro que está satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas más ofensivos, tampoco dirá lo contrario, pero el madrileño dejó claro que nunca tiene suficiente. Les exige que sean más determinantes en el área rival y que las ocasiones que generan dispongan de más posibilidades de tener un final feliz. «Quiero que el equipo dé un paso hacia adelante en los últimos metros», comentó convencido.

El preparador considera que tiene talento en su plantilla para sacar más rendimiento a las oportunidades que crean. Estas palabras llegaron después de haber desaprovechado algunas buenas ocasiones frente a los ilicitanos. «Creo que nos ha faltado mucha más maldad arriba. Tenemos que hacer mucho más daño con todo lo que generamos. Nos falta gente con gol. Es verdad que hay gente muy buena en el equipo, que juega muy bien, pero gente con gol no tenemos. Quitando a Ángel, que ha jugado de milagro -por molestias-, creo que hay jugadores que tienen que dar algo más. Futbolistas como Amath, Dani o Kang In juegan tremendo, pero tienen que ser más agresivos cuando pisan área. Me encanta cómo llegan, pero una vez dentro de ella, quiero más sangre, más egoísmo», aseguró el preparador bermellón.

Lo pudo decir más alto, pero su reflexión fue tajante. Y los números le dan la razón porque solo suman trece dianas en el primer tercio de la competición. No solo se refiere a los delanteros de referencia, que tampoco están luciendo unas deslumbrantes estadísticas. Ángel y Fer Niño llevan dos goles cada uno, mientras que Abdón y Hoppe, con muchos menos minutos, tampoco se han estrenado. Precisamente el ariete canario, que ahora se ha ganado la titularidad, estuvo cerca de marcar en varias ocasiones, pero Edgar Badia o la falta de puntería se lo impidió. No obstante, la argumentación de Luis García Plaza va más allá. El Mallorca acumula muchos jugadores en la segunda línea, la que está por detrás de los arietes, con varios de ellos con una buena llegada desde atrás. Pero esto tampoco se está traduciendo en la cifra de goles deseados por el técnico.

Kang In Lee, que se ha convertido en indiscutible, lleva una diana, la que marcó en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid (6-1), pero se ha quedado con las ganas en muchas más ocasiones. Le pide al surcoreano, que es de los que siempre reclama el balón en sus pies, que busque más la portería rival, que amenace con su buen disparo desde lejos porque eso siempre puede ayudar a desconcertar a las defensas rivales. Dani Rodríguez, que lo juega casi todo, suma dos dianas. Es el comodín de García Plaza, va sobrado de garra, entrega y carácter, pero no mira tanto al portero rival como quiere su jefe. Y eso es justo lo que le pide porque el gallego, que actúa pegado a banda, con tendencia a irse hacia adentro, tiene gol.

Amath, por su parte, no tiene la continuidad del curso anterior, cuando en Segunda División marcaba las diferencias -nueve dianas-. Es evidente que la Primera es otra historia, pero el entrenador quiere que su olfato salga a relucir de una vez. Todavía no se ha estrenado y, tanto cuando juega pegado en la banda o como segundo punta, no está teniendo el protagonismo que le reclama.

El regreso del lesionado Take, también con ese perfil, debe aumentar las opciones de gol del equipo. Antonio Sánchez ya puede presumir de haberse estrenado en la elite, pero tiene capacidad para crear peligro con su buen tiro desde media distancia o irrumpiendo por sorpresa en el área. Son detalles que quiere pulir el técnico para que el Mallorca sea mucho más competitivo. Falta le hace.

Equipo

El parón obligado por los compromisos internacionales de la selección española provoca que no se dispute jornada el próximo fin de semana, por lo que el técnico del Mallorca, Luis García, ha decidido dar descanso el sábado y el domingo. De hecho, el grupo tampoco se ejercitó ayer, y trabajará hoy, mañana y el viernes antes de poder relajarse cuarenta y ocho horas. El club informó que los diez primeros minutos de la sesión de este jueves serán abiertos a los periodistas. Los bermellones juegan el lunes 22 de noviembre, ante el Rayo.