El Mallorca mira hacia abajo

Las sensaciones que desprende un equipo y lo que reflejan sus resultados no siempre van de la mano. El Mallorca de Luis García Plaza es uno de los que encaja con esta descripción después de trece jornadas de Liga. Suma quince puntos y está cuatro por encima del descenso, un balance que se antoja escaso para los méritos que ha contraído en este inicio de competición. Eso sí, la frialdad que aportan los números tampoco engañan a nadie.

La realidad es que de los anteriores diez encuentros, solo ha ganado uno, ha perdido cuatro y ha empatado cinco, los últimos cuatro de forma consecutiva. Es decir, de treinta puntos posibles, ha sumado ocho, por lo que no es un ritmo que se pueda mantener mucho más tiempo si quiere seguir relativamente alejado de los puestos de descenso.

Los bermellones, que el domingo cuajaron uno de sus peores encuentros del curso ante el Elche (2-2), están dando la cara en su regreso a la Primera División, pero lo cierto es que le está costando un mundo ganar. Se está mostrando fiable en defensa, con alguna excepción y, aunque tampoco siempre, acertado en ataque, pero su racha de resultados es mala. El calendario no se lo ha puesto nada fácil, al medirse a huesos de la categoría, como el Real Madrid (6-1), Athletic (0-0), Villarreal (0-0), el líder Real Sociedad (1-0), Valencia (2-2) o Sevilla (1-1), pero tampoco ha podido tumbar a rivales directos por evitar el descenso como el Cádiz (1-1) o el propio Elche.

No obstante, lo que más escuece es su incapacidad para haber mantenido el resultado en el tiempo de descuento en cuatro de ellos. Solo con este detalle, que no es baladí, el panorama sería muy diferente al actual y se miraría mucho más hacia arriba en la tabla. Al menos este domingo pudo revertir esa tendencia al evitar la derrota en el último suspiro ante los ilicitanos. Porque no es normal llegar al minuto 92 en Mestalla con 0-2 y no ganar; con 0-0 y un jugador más en el Reale Arena y acabar sucumbiendo o en el 94 en el Nuevo Mirandilla con 0-1 y dejar escapar el triunfo. Son momentos dolorosos que permanecen en la retina del mallorquinismo y de un equipo que reconoce que no debería haber ocurrido jamás.

Sin embargo, el preparador prefiere tener una visión global de lo que están haciendo en su asalto a la elite. «El equipo compite y juega lo que entrenamos. Es un equipo que tiene defectos, lo sé, por ejemplo los dos goles son evitables, pero nunca bajan los brazos. Somos un equipo recién ascendido que nunca ha estado en puestos de descenso y creo que eso es de valorar», se apresuró a reivindicar Luis García Plaza ante los periodistas tras el duelo del domingo en la sala de prensa del estadio de Son Moix. Y tiene razón.

Ha sumado ocho de los últimos treinta puntos en juego, un ritmo que no puede mantener por mucho más tiempo

No es que el Mallorca no haya pisado nunca las tres últimas posiciones, es que ni siquiera ha estado cerca. Hasta ahora. Por eso en su discurso siempre trata de recordar que el objetivo final solo pasa por la salvación. «Creo que no tenemos que perder nunca la referencia de dónde venimos. Tenemos que estar más contentos que nada. Llevamos trece partidos y solo cuatro derrotas, y eso tiene mucho mérito», comentó convencido.

A buen seguro que su jefe, el director deportivo Pablo Ortells, está de acuerdo. En verano ya deslizó que firmaba conseguir la permanencia en la última jornada y, de momento, los resultados le están dando la razón.

En la planta noble de Son Moix tienen claro que la estabilidad del proyecto de la propiedad, más allá de los problemas que atraviesa ahora Robert Sarver por sus acusaciones de racismo, acoso y misoginia, pasan por seguir en la elite. No se puede volver a bajar, como sucedió hace dos años con el Mallorca que dirigía Vicente Moreno. Y eso pasa por ganar otra vez. De los merecimientos no se vive. Rayo, Getafe, Atlético y Celta son sus próximos adversarios. Toca sumar de tres en tres.

El próximo rival

Falcao no estará ante el Real Mallorca. El delantero colombiano sufre una rotura en el aductor mayor del muslo derecho y estará de baja entre tres y cuatro semanas, según informó ayer el club madrileño. Por lo tanto, y a tenor del parte médico, el futbolista de 35 años no podrá ayudar a su equipo en el partido de la jornada 14 que medirá a Rayo y Mallorca el próximo 22 de noviembre en el Estadio de Vallecas. El ariete internacional se lesionó la última jornada de liga en el partido entre su equipo y el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y que perdió (2-1).