Análisis | L’Empat com a mal menor

Així com als darrers partits el temps que han afegit els àrbitres ha anat en contra del Mallorca, davant l’Elx, els minuts que sembla que ja sobren, li han estat favorables. Quan tothom donava per sentenciada la derrota, el millor dels mallorquinistes, l’incansable Pablo Maffeo, ha tingut més passió, més il·lusió i més coratge per fer un cop de cap imparable. El lateral català no només ha marcat el gol de l’empat, sinó que ha estat, sens dubte, el jugador més destacat dels locals, sobretot en atac. Maffeo hi ha posat la intensitat que requereix aquesta categoria, i de vegades resulta un jugador indetectable per als contraris. Ara com ara, la presència del defensa és imprescindible en el sector dret de l’equip mallorquinista. No és la primera vegada que una acció individual i un poc a la desesperada desencalla un partit o fa que el resultat no sigui tan dolorós com hauria estat perdre davant l’Elx. Així i tot, hem de dir que l’equip de Fran Escribà ha estat un poc millor a la segona part, i també afavorit per una actuació lamentable de Franco Russo. El central ha firmat el pitjor partit de la temporada i ho ha fet davant un paisà seu: Lucas Boyé. L’Elx haurà quedat amb les ganes de tornar-se’n amb els tres punts, però això és el que ha passat al Mallorca les tres darreres jornades. Es veu que darrerament aquesta és la tònica a molts de camps de la Primera Divisió: resoldre els punts en el temps afegit. A Son Moix, aquesta vegada ha sortit cara, però l’actuació de l’equip, tot i l’empat, i sobretot la imatge de la línia defensiva no han estat les millors per continuar competint amb garanties. Ara hi ha una pausa de quinze dies fins que el Mallorca viatgi a Madrid, sense Baba que cumplirà a Vallecas cicle de targetes grogues, per enfrontar-se al sorprenent Rayo Vallecano, que té 20 punts i que ha guanyat cinc partits dels sis que ha disputat a Vallecas.