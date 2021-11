Análisis | El descuento vale oro

Una de las bromas más habituales que hago a mis amigos fans del baloncesto es que en este deporte basta con ver los últimos cinco minutos para saber si un partido vale la pena. Si no llegas a un final apretado estarás en lo que ellos llaman los minutos de la basura, de lo contrario disfrutarás de un espectáculo emocionante.

En el fútbol no ocurría así, o al menos no era tan habitual. Pero la Liga española y esos descuentos maratonianos de este fútbol post VAR han cambiado mi percepción y seguro que la de muchos futboleros. El descuento es oro. Solo este sábado he visto cómo el Barcelona acababa perdiendo un punto en el minuto 94, en un partido que ganaba 0-3 al descanso. Cómo el Alavés superaba al Levante en el minuto 91. Ayer, el Atlético también acabó empatando a tres un partido que ganaba por 1 a 3 en el minuto 90. El Mallorca llevaba cinco puntos perdidos en el descuento. Ayer pudo recuperar por fin uno gracias a un certero remate de Maffeo. Era de justicia que tanta mala suerte acabara.

El resultado es justo si nos atenemos a los méritos de uno y otro, porque el Elche no es ninguna perita en dulce por mucho que se lo pareciera a alguno. Su plantilla es superior a la del Mallorca, sobretodo de medio campo para adelante. Los goles han llegado más por los errores de las defensas que por méritos de los delanteros, aunque Boyé ha sido un dolor de cabeza para Russo y Valjent, que se han repartido los errores. Menos mal que Edgar Badia también dio una cal y otra de arena.