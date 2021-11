Comedido, midiendo sus palabras, comprensivo e incluso dando su brazo a torcer en favor del estamento arbitral. Así se ha presentado ese mediodía Luis García Plaza en la rueda de prensa previa al partido frente al Elche. El técnico del Real Mallorca ha considerado el error de los colegiados “como algo humano” y ha aceptado la expulsión que le mantendrá alejado de la zona técnica durante los dos próximos encuentro.

“Si ellos valoraron que con lo que dije merecía ser expulsado, yo ya no puedo hacer nada más. Mi opinión es que es una expulsión demasiado rigurosa, pero no me queda más que aceptarla, no me queda otra cosa. Es como está y lo único que puedo hacer a día de hoy es mostrar mi predisposición a intentar no decir ni eso y estar más calmado y tranquilo la próxima vez. De todas formas, los colegiados son humanos y hay que aceptar que se pueden equivocar, porque además creo que hacen su trabajo con una presión de la hostia. Ser árbitro seguramente sea la profesión más criticada del mundo y también hay que ponerse en su piel”, ha resaltado el madrileño.

Luis García también habló del mensaje que Dani Rodríguez subió a las redes sociales, pero quiso quitar importancia al hecho asegurando que le parecía muy extraño que se sancionara al jugador, teniendo en cuenta de que no hace una clara alusión al estamento arbitral: “¿Veis alguna referencia? El que vea ese tuit lo puede interpretar de mil maneras y, personalmente, pienso que no pueden sancionarle porque no hace una referencia directa a nadie”.

Precisamente sobre la entrada que recibió el jugador gallego y las posibles bajas para el partido frente al Elche, también habló el preparador mallorquinista. Luis García aseguró que “Dani ha estado toda la semana entre algodones”, “con tratamiento” y “dolorido”, “entrenando limitado y justito”, pero reconoció que cree que no haya “ningún problema” para poder contar con él para el partido del domingo. Quien parece que no llega es Matthew Hoppe. El delantero estadounidense sufre una sobrecarga “y veremos”. Su ausencia se sumaría a las ya conocidas por lesión de Raíllo y Kubo y la del sancionado Sedlar.

Luis García ha intentado dar luz a los problemas que están sacudiendo a su equipo en los últimos minutos de los partidos y ha señalado que “el reto” que se ha impuesto a día de hoy el vestuario es el de “dar un paso adelante” en el tiempo de descuento. “Si llegamos a los minutos finales con opciones es que algo bien estamos haciendo durante el partido, pero ahora ya nos hemos puesto el reto de dar un paso adelante y superar lo que nos está pasando. Estoy convencido que lo va a hacer. A lo largo de la temporada ya han superado muchas de las metas que se han ido marcando y esta es la siguiente”, ha indicado.

Sobre el rival al que se miden este domingo en Son Moix, Luis García ha asegurado que el Elche es un equipo que “tiene un gran poder”. “Tiene tres delanteros de primerísimo nivel. Es un equipo que si te coge la onda te puede hacer un traje en cualquier momento, con mucho gol, muy ordenado y que nos va a exigir lo mejor de nosotros. Creo que es un partido que si lo ganamos nos va a hacer dar un paso adelante y sumar distancia con el descenso, por si luego vienen mal dadas”, ha resumido.

Ya para acabar, el preparador rojillo se ha referido a la “espectacular” temporada que está realizando Baba y ha asegurado que “a día de hoy” es el que “mejor lo está haciendo” de todo su vestuario: “El año pasado creo que jugó bien, lo que pasa que dominábamos tanto el partido que la dupla Galarreta-Salva nos daba mucho. Pero para mí este año está siendo el mejor, está haciendo una temporada espectacular. Ya no solo en cortar balones, es que ahora está haciendo goles, se está soltando en ataque y está creciendo. Nadie tiene un puesto asegurado en el equipo, pero a día de hoy para mí es imprescindible”.