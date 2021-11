Integridad advierte a Dani Rodríguez y traslada su denuncia al Comité de Competición

“Una puta vergüenza. Me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió. Nos han faltado al respeto como profesionales y como club”. Estas fueran las palabras que utilizó Dani Rodríguez pocos minutos después de que finalizara el encuentro del pasado domingo frente al Cádiz. El futbolista se quejó de la actuación arbitral en el partido tras recibir una dura entrada de Iza que finalmente no fue sancionada.

Con el traslado que ha realizado Integridad de la denuncia a Competición, se abre inmediatamente un expediente disciplinario sobre el jugador del Real Mallorca. Dicho expediente puede acabar con una sanción mínima de cuatro partidos, si así lo considera el órgano de la Federación Española, en base al artículo 100 del Código Disciplinario que entró en vigor la temporada pasada.

Este mediodía el entrenador del Real Mallorca, Luis García Plaza, ha sido cuestionado por el tema y ha intentado pasar por alto el mensaje que escribió el futbolista bermellón: “En el tuit no veo que ponga ninguna referencia a los árbitros. ¿Veis alguna? El que vea ese tuit lo puede interpretar de mil maneras. De todas formas, es un chaval que ha recibido una patada muy muy dura que le ha podido ocasionar una lesión muy grave. Le pilla apoyado y quizás perdemos a Dani durante mucho tiempo. Mi opinión es que él a lo que se refiere es que esa entrada es muy dura. Ha estado toda la semana entre algodones. Creo que no le pueden sancionar porque no hace ninguna referencia a los árbitros”.