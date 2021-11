Pedro Bigas: "Todo el mundo sabe el sentimiento que tengo por el Mallorca"

El jugador calvianer cree que "si hubiesemos conseguido más puntos en las jornadas anteriores igual puedes afrontar el partido de diferente manera, pero este es un buen partido para sacar los tres puntos. Sabemos que no será fácil ante un rival que en principio es un rival directo y que no nos va a poner las cosas fáciles".

Bigas entiende que todo pasa por "estar convencidos con todo lo que hacemos e ir allí a plasmar en el terreno de juego todo lo que estamos entrenando. Seguro que haciendo las cosas bien y saliendo al partido centrados y convencidos seguro que conseguimos esa victoria y se la podemos brindar a nuestra afición, que ya se lo merece". Un triunfo significaría "para nosotros, seguir en esa confianza que ya tenemos y nos daría ese plus de energía necesario para seguir la temporada".

Preguntado por si tiene la sensación de que Fran Escribá se la juega el domingo, Pedro Bigas es claro: “Sinceramente no tengo esa sensación. Se está haciendo un buen trabajo, el equipo está haciendo buenos partidos y sí es verdad que después en los resultados no lo estamos reflejando, pero creo que el equipo está en buena línea, siendo cierto que hay cosas que mejorar, porque si no no estaríamos dónde estamos".

"Todo el mundo sabe el sentimiento que tengo yo por el Mallorca, lo que he vivido allí. Al final, es mi casa y será un partido bonito, especial, de esos que apuntas en el calendario. Pero ahora defiendo otros colores y me debo a mi equipo y voy a dar lo máximo de mí. Este partido lo debo ver para que me sirva para exprimirme y sacrificarme más, con motivación extra. Seguro que así saldrá un buen partido. Dejarme la piel en el Elche y el domingo más que nunca. Después, les deseo lo mejor, claro", señalaba el futbolista de Santa Ponça.

Bigas no acudió esta mañana al Díez Iborra con el resto del grupo, pero "estoy bien. Simplemente era para bajar un poco de carga. Ya lo teníamos hablado de antes. Hoy he trabajado en el gimnasio. Venía también de jugar todos los partidos. Y hemos decidido quedarnos aquí, pero no tengo ninguna molestia ni problema. Estoy al 100%".

El Elche compite

"Una de las cosas más complicadas en el fútbol es competir. Y el equipo compite. Hay aspectos en los que tenemos que mejorar, que nos están penalizando mucho y además con goles. Limando esas cosas, el equipo saldrá adelante. Todo el mundo falla pero a nosotros nos está penalizando mucho. Todos los partidos los hemos perdido por la mínima, menos en Villarreal, y el equipo los ha afrontado muy bien. Mejorando esos aspectos que al final nos han penalizado tanto, el equipo estaría varias posiciones por arriba en la tabla". "Hay que fijarse en lo que estamos haciendo mal, en los pequeños detalles que nos están costando tanto. y esos aspectos tienen que mejorarse. Estoy convencido de que esta es la línea en la que hay que seguir. Los jugadores estamos convencidos de lo que nos transmite el entrenador y de que si seguimos en esta línea lo vamos a superar", detalla el central.

¿Sienten tensión o necesidad de ganar?

"La idea es ir a por el partido. No es que venga a vida o muerte este encuentro. No es todo o nada. Esto es largo. Sabemos que la primera oportunidad de sacar otros tres puntos es este fin de semana y a por ella iremos", asevera, a la vez que afirma que "estamos tranquilos. No veo al equipo que esté pensando si ahora si pierde qué pasará. El vestuario está centrado en hacer bien su trabajo y convencido de que vamos a salir de ahí, y de que si seguimos haciendo las cosas bien ganaremos".

¿En qué sistema está más cómodo?

"Cuanta más gente tienes detrás, para la defensa es más cómodo, pero igual para atacar igual te cuesta un poco más. Tanto con un sistema como con otro el equipo ha respondido. El equipo es capaz de amoldarse a cada partido y a la situación de cada momento, a lo que quiere el míster y a lo que necesita el grupo", explica Bigas, que cree que el el vestuario "sí está unido. Hay un muy buen grupo con muchas incorporaciones nuevas. Y la verdad es que se agradece encontrarse con un vestuario así. Siempre me han ayudado en todo y cada uno que ha llegado igual. El buen rollo, el buen ambiente se respira, se ve. Los que no juegan entrenan como el que más. Igual no se ha hecho mucho hincapié esta temporada, pero eso no significa que no haya buen rollo".

El rival

Bigas espera "un Mallorca fuerte. Es un equipo que en casa está bien. Sí es verdad que los últimos minutos le están penalizando. Es un club muy humilde y trabajador, que no nos van a poner las cosas fáciles… Querrán sacar los tres puntos como sea. Tenemos que ir a por ellos, a por el partido, intentando tener el ritmo del partido y el balón y así será como consigamos generar ocasiones y sacar los tres puntos. Tenemos que estar unidos, sabemos que tenemos posibilidades y haciendo las cosas bien se lo vamos a poner difícil a ellos".