Luis García: «Vamos a ir a Apelación a ver lo que pasa»

Luis García lamentó ayer la sanción que le impuso el Comité de Competición de dos partidos por su expulsión en Cádiz. El entrenador del Mallorca adelantó que el club llegará lo más lejos posible con la intención de que le retiren el castigo que le impedirá dirigir al equipo ante el Elche, este domingo, y ante el Rayo en Vallecas, el lunes 22 de noviembre. «Presentamos un recurso en el que se ven en las imágenes que se lo digo a mi ayudante, pero no lo han tenido en cuenta. Ahora vamos a recurrir ante el Comité de Apelación a ver lo que pasa», explicó resignado en declaraciones a Información de Alicante, periódico de Prensa Ibérica, del mismo grupo editorial que DIARIO de MALLORCA.

Competición señala que el bermellón mostró «actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros». Eso significa que desestimó el recurso presentado el martes por la entidad, con imágenes propias, en las que se observa cómo García Plaza se lamenta con Pedro Rostoll, su segundo, de una decisión, y no se dirige al árbitro asistente, como reflejó Pizarro Gómez en el acta.

El preparador madrileño considera que el castigo es excesivo. «Es que fue muy injusta. Fue una acción en la que le estaba diciendo a mi ayudante que no nos pitaban ni una y el auxiliar y el cuarto árbitro creyeron que se lo estaba diciendo al colegiado. Aunque se lo hubiera dicho al árbitro, a los entrenadores por muy poco nos expulsan, somos una profesión de riesgo. Estoy seguro de que si lo hubiera dicho un jugador, por eso no lo expulsa», dijo convencido. Competición, además, notificó que Sedlar, que vio la roja en Cádiz, tendrá un partido como castigo. Dani Rodríguez, eso sí, no fue sancionado por su tuit en el que reflejaba su indignación con el arbitraje tras el encuentro.

No es la primera expulsión que sufre Luis García desde que se sienta en el banquillo del Mallorca. El curso pasado, en Segunda, ya estuvo suspendido dos partidos al ver la roja ante el Sabadell en la Nova Creu Alta, por protestar que solo se añadieran cuatro minutos al encuentro. Eso provocó que no dirigiera al equipo desde el césped ante el Mirandés, venció por 2-1, y Málaga (1-1).

«A veces cometemos errores de los que tenemos que aprender»

Luis García Plaza no ocultó ayer que lo que más rabia le causó en el Nuevo Mirandilla, a pesar de su expulsión, es no haber vencido al Cádiz (1-1). «Lo que más dolió fue perder dos puntos en el descuento. Llevamos cuatro partidos perdiendo puntos en la prolongación. En Valencia ganábamos 0-2 y nos marcaron en el 91, frente a la Real Sociedad igual... Tenemos que aprender. Somos un equipo bastante joven. Tan solo el portero Manolo Reina y Salva Sevilla superan los cincuenta partidos en Primera División. Aunque tenemos desparpajo, valentía y jugamos bien, a veces pagamos esa inexperiencia de la juventud y cometemos esos errores de los que tenemos que aprender», reflexionó en una entrevista concedida a Información de Alicante, periódico de Prensa Ibérica, del mismo grupo editorial que DIARIO de MALLORCA.

El entrenador bermellón resta trascendencia al encuentro de este domingo ante el Elche, a pesar de la racha de cuatro partidos si ganar de su equipo. «Es un partido importante, pero como todos. Estamos en la décimo tercera jornada y se lee y se oye ya hablar de finales y creo que es algo exagerado. No llevamos ni un tercio de competición. Somos dos equipos que tenemos que estar ahí. Si nosotros ganamos nos pondremos a siete puntos del Elche y, si ganan ellos, a uno, pero no va a ser un partido decisivo, porque todavía quedará un mundo», reflexionó.

Será un partido especial para García Plaza, que dirigió a los ilicitanos cuando tenía 33 años, su primera experiencia en el fútbol profesional. «Le guardo un especial cariño», apuntó antes de destacar las bondades de su rival del domingo. «Va a ser un encuentro igualado. El Elche tiene una de las mejores delanteras de la categoría, dejando al margen a los equipos de arriba. Boyé, Lucas, el Pipa.... es tremendo. Cuentan con una plantilla para salvarse sin problemas», comentó antes de ir más allá: «Fidel es un jugador que me gusta mucho, cuentan laterales profundos, es un equipo, como son los de Escribá, ordenado y que está muy junto en el campo. Alterna el juego combinativo con otras veces vertical. Fran está haciendo un buen trabajo. Podrían llevar dos o tres puntos más. Va a ser un rival difícil y que tiene lo más complicado en el fútbol, como es el gol».

García Plaza admitió que ha tenido propuestas del extranjero para entrenar, sobre todo después de su buena experiencia en Emiratos Árabes, China y Arabia Saudí. «Como entrenador nunca sabes. Estuve cinco años fuera, las cosas me salieron bien, tengo cierto cartel y me han llamado. Mi intención es quedarme ya en España... pero nunca se sabe lo que te puede deparar el futuro», finalizó.