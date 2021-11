Indignación en el Mallorca con Pizarro Gómez

El Mallorca está que trina. Han pasado ya muchas horas desde que finalizó el encuentro ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla, pero la indignación en la planta noble de Son Moix con el arbitraje de Pizarro Gómez y Mateu Lahoz, que estaba en el VAR, va en aumento. De hecho, no descantan presentar una protesta para reflejarlo.

En el club siguen sin entender cómo no se consideró agresión la brutal entrada de Iza sobre Dani Rodríguez y que hubiera dejado a los andaluces con uno menos en el minuto 70. El colegiado madrileño le mostró la tarjeta roja de inmediato ya que, además, era una ocasión manifiesta de gol. No obstante, fue avisado por el propio Mateu Lahoz de que antes se había producido una falta de Baba sobre Espino. El africano mete la bota para golpear el balón y, después de hacerlo, pisa al jugador del Cádiz. En la entidad asumen que se puede señalar falta y que se rearbitre, por lo que eso invalida la acción posterior, pero no comprenden que una acción tan violenta sobre el gallego quedara impune. De hecho, Pizarro Gómez retiró la tarjeta roja a Iza, que pudo seguir jugando.

Si hubiera considerado la entrada de Iza como agresión entonces sí se habría mantenido la roja, aunque se diera validez a la falta de Baba sobre Espino. El centrocampista del Mallorca estalló desde el mismo vestuario del antiguo Carranza. «Una puta vergüenza!!! Me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió!!! Nos han faltado al respeto como profesionales y como club!!!», escribió con ira en un mensaje que le puede costar una sanción si el departamento de integridad traslada la denuncia por sus manifestaciones al Comité de Competición.

Al enorme enfado que siente Dani Rodríguez se le añade el fuerte golpe que tiene en la cadera por la violenta caída en la entrada del lateral derecho del Cádiz. Este lunes el de Betanzos ha publicado en redes sociales el vídeo en el que se observa la entrada, aunque en esas imágenes no van acompañadas de ningún texto.

El Mallorca es consciente que su futbolista es de sangre caliente y hubiera preferido que no hubiera escrito el tuit por la sanción a la que se expone, aunque hoy mismo ha respondido desde su cuenta oficial a una información en la que precisamente se hablaba de que le pueden caer entre cuatro y doce partidos. «Y si Dani Rodríguez no saca su versión canguro, ahora estaría en un quirófano y sin dolor en la cadera», reza el tuit. Esta contestación lo dice todo.