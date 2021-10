Otra pesadilla en el descuento del Mallorca (1-1)

No tiene explicación. O sí. Pero la realidad es que otra vez, sí, otra vez, el Mallorca ha dejado escapar un triunfo en el descuento. Una pesadilla que no termina nunca y que debe ponerle remedio. Hoy ha vuelto a cuajar un buen encuentro, se ha puesto por delante en el marcador con un gol de Baba, pero no ha sabido cerrar el choque ante el Cádiz y, con diez jugadores por la roja Sedlar, con Luis García expulsado, ha visto cómo se le escapaban dos puntos por un penalti de Joan Sastre sobre Lozano que ha transformado Negredo. Quizá con el tiempo este punto tendrá otra sabor, pero el de ahora es muy malo porque era una gran oportunidad para dejar el descenso a ocho puntos en un duelo en el que ha vuelto a ofrecer una buena cara. Pero eso no le está bastando para sumar de tres en tres.

El Mallorca se ha ido al descanso por delante en el marcador en una primera parte en la que podría haber marcado algún gol más, pero que también podría haber encajado. Era previsible que los locales le cedieran el balón, los bermellones estaban cómodos, pero faltos de ritmo. Le costaba mucho elevar una marcha más la velocidad, también porque el rival estaba ordenado y dejando pocos espacios. Pero el encuentro se ha animado a partir del minuto veintiuno. Ha sido cuando Salva Sevilla ha estrellado el balón al larguero en un fabuloso lanzamiento de falta desde la frontal. Los andaluces, que buscaban descaradamente sorprender a la contra o en una acción de segunda jugada, han respondido con su arma más peligrosa. La velocidad de Lozano ha dejado atrás a un Valjent que ha sufrido un calvario con el delantero, aunque el tiro se ha ido desviado. Poco después, en la otra portería, Amath ha dispuesto de una clarísima ocasión después de un buen robo de pelota en el centro del campo, pero quizá ha pagado estar demasiado escorado porque se ha ido fuera. Eso sí, ha sido la antesala del premio para los visitantes. Baba ha recogido un balón suelto tras un córner y ha fusilado a Ledesma sin piedad desde el área pequeña. Por fin el bravo pivote africano podía celebrar un tanto después de que ante el Levante se le quitara la ilusión al ser obra de Ángel. Lo importante es que el de hoy sí ha servido para poner por delante a los suyos. A partir de ahí el Mallorca ya no se ha encontrado tan cómodo, sobre todo porque su centro del campo ha empezado a sufrir más cuando el Cádiz ha dado un paso hacia adelante. Es increíble que los amarillos no hayan empatado en el minuto treinta y uno. Lozano, otra vez, crea problemas con su velocidad, se la cede a Sobrino y su disparo, solo ante Reina, toca en el meta, pega en el larguero y el balón se va directamente a sus manos sin levantarse del césped. En el antiguo Carranza nadie se lo podía creer. El gesto de Luis García Plaza ha empezado a torcerse porque no le gustaba nada lo que estaba viendo. De hecho, Perea ha gozado de otra buena oportunidad, pero su chut se ha ido cruzado. Llegar al descanso ha sido lo mejor que le podía pasar. En la reanudación Valjent se ha quedado en los vestuarios por problemas físicos y Sedlar la ha sustituido. El resultado es que el serbio en el cincuenta ya tenía una tarjeta amarilla. Antes, eso sí, el Mallorca ha sorprendido con una buena contra de Ángel en la que Kang In ha regateado en una baldosa a su par y el disparo ha obligado a Ledesma a lucirse. Los baleares, con mucha menos posesión, han vuelto a sorprender con una buena incursión de Salva Sevilla, que le ha pasado la pelota a Ángel en la frontal y su tiro ha vuelto a ser despejado por el portero. Han sido dos buenos avisos, de esos que hubieran servido para encarrilar el triunfo en el caso de ajustar la puntería.

Ambos técnicos han movido el banquillo. Negredo y Alarcón en los locales y Galarreta y Antonio Sánchez en los isleños. Estaba claro que Luis García quería más dinamismo y fuerza en la sala de máquinas. El Mallorca estaba perdiendo algunos balones comprometidos, aunque en ataque sabía cómo hacer daño. Menos mal que Maffeo se ha cruzado y le ha arrebatado el balón cuando Espino se plantaba solo frente a Reina. Ha sido un buen susto. Hasta que en el setenta el encuentro se ha enrarecido. Pizarro Gómez ha expulsado a Iza por una entrada a Dani Rodríguez, que después de revisarlo en el VAR, ha anulado porque previamente Baba, que ha visto la amarillo, había hecho falta sobre Espino. Decisiones extrañas de este fútbol moderno que solo sirvieron para meter al público más en el choque. La comedia duró cinco minutos porque el árbitro acudió al vídeo en dos ocasiones.

El partido ha elevado sus revoluciones y los rojillos debían tratar de resistir como fuera. Un testarazo de Lozano se ha ido alto. El colegiado ha sacado la tarjeta roja directa a Luis García Plaza por protestar, todo un ejemplo del enorme enfado que tenía el técnico. Llegaban los minutos finales, los que tan crueles han sido con el Mallorca en las últimas jornadas, pero la experiencia debería servir para algo, hasta que Sedlar ha vuelto a hacer una de las suyas y lo ha complicado todo. El central ha cometido una falta evitable y ha visto la segunda amarilla para dejar con diez al equipo en el ochenta y siete. Tocaba sufrir todavía más, hasta el noventa y seis. El Mallorca debería aprender a que no se jugara nada, a hacer que no pase nada, pero nada más lejos de la realidad. Joan Sastre empujó a Lozano en el interior del área y penalti. Otra pesadilla en el descuento. Y Negredo, por supuesto, no ha perdonado para que, otra vez el mallorquinismo se quede con cara de tonto.

CÁDIZ: Ledesma, Iza (Osmajic, min. 80), Cala, Fali (Chust, min. 45), Espino, Álex, Jonsson (Alarcón, min. 61), Chapela (Arzamendia, min. 69), Perea, Sobrino (Negredo, min. 61) y Lozano.

REAL MALLORCA: Reina, Maffeo (Joan Sastre, min. 81), Valjent (Sedlar, min. 45), Russo, Oliván, Baba, Salva Sevilla (Galarreta, min. 62), Dani Rodríguez, Kang In Lee (Battaglia, min. 90), Amath (Antonio Sánchez, min. 62) y Ángel.

GOLES: 0-1: Baba recoge el balón en un rechace tras un córner y marca en el área pequeña (min. 29); 1-1: Negredo anota de penalti (min. 93).

ÁRBITRO: Pizarro Gómez (comité madrileño).

T. amarillas: Amath (min. 17), Fali (min. 19), Sedlar (min. 50), Baba (min. 74), Reina (min. 93)

T. rojas: Al técnico Luis García, por protestar (min. 81), Sedlar (min.87)