Por más vueltas que le daba Luis García era incapaz de encontrar una explicación lógica a lo acontecido en el Nuevo Mirandilla. Otra vez en el descuento al Mallorca se le escaparon dos puntos «que espero no tengamos que echar de menos al final de la temporada». «Hemos sido superiores en todos los aspectos, pero otra vez llegamos con 10 al descuento y no hemos sido capaces de defenderlo. Es injustísimo», señaló el preparador madrileño.

El técnico desveló que la plantilla está trabajando esta situación con «psicólogos» y aunque intentó buscarle una explicación, no fue capaz de encontrarla: «Creo que la imagen que estamos dando es brutal, pero al final llevamos tres empates que tenían que haber sido tres victorias. Es difícil para mí digerir esta situación. Tenemos un estilo definido, con personalidad y solo espero no tener que echar de menos estos puntos al final».

El preparador también explicó los motivos que habían llevado al árbitro a expulsarle del encuentro y aseguró sentirse «con poco peso» después de «cinco años fuera de España»: «Lo único que le digo a Pedro -su segundo- es que ‘no nos pitan una’. Pero lo digo en un tono totalmente normal, para nada hay algo despectivo».

Luis García aseguró que «la expulsión-no expulsión de Iza» supuso un antes y un después en el partido, porque «el Cádiz se vino arriba» en ese momento. El míster también fue muy crítico con el penalti de Sastre señalado en el tiempo de descuento: «La jugada es facilísima de defender. Es que no tiene explicación. No sé si es penalti o no porque yo ya no estaba sobre el verde, pero si no lo es, mal pitado, y si lo es, no puede ser que la defendamos como lo hemos defendido».

Ya para acabar, el entrenador del Mallorca explicó los motivos que le habían llevado a sustituir a Martin Valjent en el descanso. «Estaba enfermo. Ha venido con gripe y ha hecho lo que ha podido, pero en vestuarios ya me ha comentado que no podía más», reconoció el madrileño cuestionado por el central.