Comienza una nueva etapa para Antonio Raíllo en la recuperación de su lesión. El central cordobés, el segundo futbolista que más tiempo lleva en el vestuario bermellón tras Lago Junior, está atravesando un duro momento. Una lesión en el ligamento de su tobillo izquierdo le ha apartado de los terrenos de juego durante casi toda la temporada y, al fin, empieza a ver la luz al final del túnel, tras ser operado el martes con éxito en un hospital de Barcelona, con un plazo de recuperación estimado de entre 8-12 semanas.

La determinación de operar al defensa bermellón llega tras más de dos meses de ausencia del jugador en el terreno de juego. Ante la falta de mejoría del andaluz, hace dos semanas se tomó la determinación de que Raíllo inmovilizara su tobillo para conocer exactamente el punto dañado en sus ligamentos. Una vez averiguado, los médicos decidieron operarle y este martes pasó por quirófano en hospital QuirónSalud de Barcelona y fue sometido a una suturación del ligamento interno del tobillo izquierdo. Además al defensa también se le realizó una artroscopia para revisar dicha articulación.

Durante este tiempo, el defensa del Real Mallorca ha pasado por las manos de seis especialistas, pero hasta que no se tomó la determinación de movilizar su tobillo, no se encontró realmente la dolencia que afectaba al jugador.

A través del directo que realiza el club durante los encuentros, Raíllo explicó el sufrimiento de estos meses al desconocer cuál era realmente su lesión. «Han sido casi tres meses complicados. Tenía muchas molestias y notaba que no iba bien. No dábamos con la tecla. Me han hecho pruebas de todo tipo. Cinco resonancias, he visitado varios especialistas, ecografías… Pero no lograban encontrar qué era lo que me pasaba. Como último recurso vinimos a Barcelona, como en Segunda B, y fue rápido encontrando lo que había. El doctor dijo que era una lesión muy difícil de detectar, pero que con según qué movimientos que hacía el pie era muy significativa. Lo vio y dijo que había que operar, pensando que era menos de lo que al final ha sido» , explicó.

El cordobés confirmó que los plazos de recuperación son los planeados y que espera regresar lo antes posible con el grupo. «El dolor era insoportable. No podía más. Se me hizo muy largo, pero la operación ha salido perfecta. No va a haber ningún problema en la recuperación. Teóricamente serán los mismos plazos. Estoy animado y viendo la luz al final del túnel», apuntó.